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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2078207920802081>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 132
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 14:22

  Stringer написав:
  chipmunk написав:Зараз потрібні обидва додатки на андрюші, тас24 та тас2у чи досить одного?

Тас 24 бесполезен

Гасити Віку, у ТАС2Ю це поки лише обіцяють.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 14:28

  klug написав:
  Stringer написав:
  chipmunk написав:Зараз потрібні обидва додатки на андрюші, тас24 та тас2у чи досить одного?

Тас 24 бесполезен

Гасити Віку, у ТАС2Ю це поки лише обіцяють.

+ Нормальная выписка
+ Задолженность грейса видна текущая по кредиткам.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 14:34

  curiousobro написав:
  klug написав:
  chipmunk написав:Зараз потрібні обидва додатки на андрюші, тас24 та тас2у чи досить одного?


Гасити Віку, у ТАС2Ю це поки лише обіцяють.

+ Нормальная выписка
+ Задолженность грейса видна текущая по кредиткам.


Ну для всего этого есть web-версия Тас24. Вопрос то был о ведроидной апликухе. Я ее поставил и сразу снес. Потому как web ИМХО понадежнее будет.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 14:46

  IMPRINTER написав:
  deneg net написав:
  Ferlakur написав:Подал вчера заявку на Викенд через сайт, сегодня позвонили, шо налили стандартных 1,5к лимита (просил 10).

Это прикол такой всем давать по 1500 лимита или как? Типа на один раз скупиться в магазине. Или кому-то более щедро налили?


мне и 1500 не дали. но зная неадекватный скоринг ТАЗа я как бы и не рассчитывал.

Шановний IMPRINTER, так дійсно було. Зараз, як мені здається, вони трохи змінили підхід і у 90% випадках дають 1000 на Б5 і 1500 на WeekEnd. Ну тобто майже всім. Може Вам варто знову спробувати, якщо, звичайно, Вам такий ліміт хоч трохи цікавий. До того ж з часом його можуть підняти.
Мене от цікавить таке: сказали можна мати кілька карток/рахунків Б5. Враховуючи малі ліміти, чи можна зразу скажімо 3 штуки замовити, і отримати відповідно 3000 мінімум?
chico
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 14:50

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Если в ТАС24 пишет: Сума заборгованості за кредитом у пільговому періоді 0.00 UAH
То все, отстрелялся в этом месяце?
Surz
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 14:53

  Ferlakur написав:
  velvet написав:
  Ferlakur написав:Подал вчера заявку на Викенд через сайт, сегодня позвонили, шо налили стандартных 1,5к лимита (просил 10).
Там еще при подаче заявки крутил колесо, выпало мне бонус 20 грн и еще +5 за то, что оформлял анкету в онлайне, их дадут, чи то дурилка картоная?

у меня при подаче заявки на Викенд через новый сайт потребовало заполнить только четыре поля: ПІБ,телефон,Email,ІПН после нажатия кнопки оформити, написало, что заявка принята и со мной свяжется работник банка, никакого колеса крутить не предлагало и анкету заполнять не предлагалось. Это так и должно быть на этом этапе?

Это не та ссылка, вот правильная: https://weekend.tascombank.com.ua/

Да точно в прошлом году по этой ссылке оформлял(перенаправляло со старой версии сайта). В этом году на старой версии сайта не было перенаправления, только подать заявку. Пошел в отделение открыл. Потом появились сообщения что накручивают бонусы( подумал что надо было через новую версию сайта заявку подавать...)
Вам спасибо за ссылку. Возможно пригодиться тем кто еще не успел открыть
isen
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 14:57

Surz Если 0, то все (если небольшой кредлим то этот 0 быстро получается и соответственно вероятность влететь тоже низкая)
isen
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 15:12

"В період 20 листопада по 31 січня 2019 року (включно) всім вкладникам, які оформлюють вклад «Стабільний» на строк 6,9 або 12 місяців, ТАСКОМБАНК дарує додатковий Акційний бонус."
Кто знает что за бонус?
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 15:16

  klug написав:
  Stringer написав:
  chipmunk написав:Зараз потрібні обидва додатки на андрюші, тас24 та тас2у чи досить одного?

Тас 24 бесполезен

Гасити Віку, у ТАС2Ю це поки лише обіцяють.


Я гашу. :roll:
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 15:17

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Пришло на Вайбер: Велика пятірка + шалені знижки.Головний розпродаж завтра. Ссылка на сайт Тазика. И шо там интересного? В ВЕБ версии Вайбера нет. На сайте банка -тоже.
lel
 
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