Ferlakur написав:Подал вчера заявку на Викенд через сайт, сегодня позвонили, шо налили стандартных 1,5к лимита (просил 10).
Это прикол такой всем давать по 1500 лимита или как? Типа на один раз скупиться в магазине. Или кому-то более щедро налили?
мне и 1500 не дали. но зная неадекватный скоринг ТАЗа я как бы и не рассчитывал.
Шановний IMPRINTER, так дійсно було. Зараз, як мені здається, вони трохи змінили підхід і у 90% випадках дають 1000 на Б5 і 1500 на WeekEnd. Ну тобто майже всім. Може Вам варто знову спробувати, якщо, звичайно, Вам такий ліміт хоч трохи цікавий. До того ж з часом його можуть підняти. Мене от цікавить таке: сказали можна мати кілька карток/рахунків Б5. Враховуючи малі ліміти, чи можна зразу скажімо 3 штуки замовити, і отримати відповідно 3000 мінімум?
Ferlakur написав:Подал вчера заявку на Викенд через сайт, сегодня позвонили, шо налили стандартных 1,5к лимита (просил 10). Там еще при подаче заявки крутил колесо, выпало мне бонус 20 грн и еще +5 за то, что оформлял анкету в онлайне, их дадут, чи то дурилка картоная?
у меня при подаче заявки на Викенд через новый сайт потребовало заполнить только четыре поля: ПІБ,телефон,Email,ІПН после нажатия кнопки оформити, написало, что заявка принята и со мной свяжется работник банка, никакого колеса крутить не предлагало и анкету заполнять не предлагалось. Это так и должно быть на этом этапе?
Да точно в прошлом году по этой ссылке оформлял(перенаправляло со старой версии сайта). В этом году на старой версии сайта не было перенаправления, только подать заявку. Пошел в отделение открыл. Потом появились сообщения что накручивают бонусы( подумал что надо было через новую версию сайта заявку подавать...) Вам спасибо за ссылку. Возможно пригодиться тем кто еще не успел открыть
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