Додано: Чет 22 лис, 2018 15:12

"В період 20 листопада по 31 січня 2019 року (включно) всім вкладникам, які оформлюють вклад «Стабільний» на строк 6,9 або 12 місяців, ТАСКОМБАНК дарує додатковий Акційний бонус."

Кто знает что за бонус?

промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»