скреч-карта
лучше наверняка получить +2пп при размещении через ТАС2Ю
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 лис, 2018 15:20
скреч-карта
лучше наверняка получить +2пп при размещении через ТАС2Ю
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 22 лис, 2018 15:33
Вот ещё такая у них есть
Додано: Чет 22 лис, 2018 15:44
Это одно и тоже.
Просто когда-то для удобства более длинную ссылку "заворачивали" в короткую.
Додано: Чет 22 лис, 2018 15:57
Хочу спросить совета у опытных клиентов банка. Недавно оформил именную вику, на днях должна быть готова. Вот думаю взять ещё Б5. Это лучше сделать при посещении банка, когда за викой пойду (подойдёт и неименная), или через сайт? Не очень хочеться ещё раз проходить допросы в телефонном режиме. И есть ли какие-то проблемы при оформлении двух карт сразу?
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