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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2078207920802081

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 132
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 15:20

  velvet написав:"В період 20 листопада по 31 січня 2019 року (включно) всім вкладникам, які оформлюють вклад «Стабільний» на строк 6,9 або 12 місяців, ТАСКОМБАНК дарує додатковий Акційний бонус."
Кто знает что за бонус?

скреч-карта :(
https://tascombank.ua/index.php?option= ... &Itemid=45
лучше наверняка получить +2пп при размещении через ТАС2Ю
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 15:33

  Ferlakur написав:Это не та ссылка, вот правильная: https://weekend.tascombank.com.ua/


Вот ещё такая у них есть http://weekend.cards/
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 15:44

  Ivanhoe написав:
  Ferlakur написав:Это не та ссылка, вот правильная: https://weekend.tascombank.com.ua/

Вот ещё такая у них есть http://weekend.cards/

Это одно и тоже.
Просто когда-то для удобства более длинную ссылку "заворачивали" в короткую.
sauvignon
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 15:57

Хочу спросить совета у опытных клиентов банка. Недавно оформил именную вику, на днях должна быть готова. Вот думаю взять ещё Б5. Это лучше сделать при посещении банка, когда за викой пойду (подойдёт и неименная), или через сайт? Не очень хочеться ещё раз проходить допросы в телефонном режиме. И есть ли какие-то проблемы при оформлении двух карт сразу?
Ivanhoe
 
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