скреч-карта
лучше наверняка получить +2пп при размещении через ТАС2Ю
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 лис, 2018 15:20
скреч-карта
лучше наверняка получить +2пп при размещении через ТАС2Ю
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 22 лис, 2018 15:33
Вот ещё такая у них есть
Додано: Чет 22 лис, 2018 15:44
Это одно и тоже.
Просто когда-то для удобства более длинную ссылку "заворачивали" в короткую.
Додано: Чет 22 лис, 2018 15:57
Хочу спросить совета у опытных клиентов банка. Недавно оформил именную вику, на днях должна быть готова. Вот думаю взять ещё Б5. Это лучше сделать при посещении банка, когда за викой пойду (подойдёт и неименная), или через сайт? Не очень хочеться ещё раз проходить допросы в телефонном режиме. И есть ли какие-то проблемы при оформлении двух карт сразу?
Додано: Чет 22 лис, 2018 16:18
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
И что дальше?
Додано: Чет 22 лис, 2018 16:27
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 22 лис, 2018 16:34
Может на это намекают
Додано: Чет 22 лис, 2018 16:38
Чем быстрее пойдете в отделение, тем быстрее получите, выбор за Вами (а вообще чего тянуть если карта нужна)
Додано: Чет 22 лис, 2018 16:42
АХТУНГ
В ноябре комса резко подняла комиссии...Будьте бдительны.
За две грн уже крупные суммы не погоняешь.
Камрады, плз, просветите, откуда сейчас можно дешево платить?
Желательно с % на остаток средств на счету и бесплатным вводом нала/безнала?
Лучше в личку, чтоб банкиры не узнали
Додано: Чет 22 лис, 2018 17:00
не ну ТАС совсем атас...
в ближайшем ко мне отделении в г.Славянск по словам КЦ нельзя получить Вику(они мне её типа согласовали, но выдать смогут в Харькове,Запорожье,Днепре и т.д), не ну я понимаю не даёте кредлимит на Донецкую и Луганскую область, но не выдавать там пластик
с нулевым кредитным лимитом - это уже за гранью...
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