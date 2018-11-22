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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 20792080208120822083>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 132
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 15:20

  velvet написав:"В період 20 листопада по 31 січня 2019 року (включно) всім вкладникам, які оформлюють вклад «Стабільний» на строк 6,9 або 12 місяців, ТАСКОМБАНК дарує додатковий Акційний бонус."
Кто знает что за бонус?

скреч-карта :(
https://tascombank.ua/index.php?option= ... &Itemid=45
лучше наверняка получить +2пп при размещении через ТАС2Ю
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 15:33

  Ferlakur написав:Это не та ссылка, вот правильная: https://weekend.tascombank.com.ua/


Вот ещё такая у них есть http://weekend.cards/
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 15:44

  Ivanhoe написав:
  Ferlakur написав:Это не та ссылка, вот правильная: https://weekend.tascombank.com.ua/

Вот ещё такая у них есть http://weekend.cards/

Это одно и тоже.
Просто когда-то для удобства более длинную ссылку "заворачивали" в короткую.
sauvignon
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 15:57

Хочу спросить совета у опытных клиентов банка. Недавно оформил именную вику, на днях должна быть готова. Вот думаю взять ещё Б5. Это лучше сделать при посещении банка, когда за викой пойду (подойдёт и неименная), или через сайт? Не очень хочеться ещё раз проходить допросы в телефонном режиме. И есть ли какие-то проблемы при оформлении двух карт сразу?
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 16:18

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

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И что дальше?
Surz
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 16:27

  Surz написав:Зображення
И что дальше?

ошаленіли й забули, шо хотіли... булькнути :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 16:34

  Surz написав:Зображення
И что дальше?

Может на это намекают https://tasmarket.com.ua/
isen
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 16:38

  Ivanhoe написав:Хочу спросить совета у опытных клиентов банка. Недавно оформил именную вику, на днях должна быть готова. Вот думаю взять ещё Б5. Это лучше сделать при посещении банка, когда за викой пойду (подойдёт и неименная), или через сайт? Не очень хочеться ещё раз проходить допросы в телефонном режиме. И есть ли какие-то проблемы при оформлении двух карт сразу?

Чем быстрее пойдете в отделение, тем быстрее получите, выбор за Вами (а вообще чего тянуть если карта нужна)
isen
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 16:42

АХТУНГ

В ноябре комса резко подняла комиссии...Будьте бдительны.
За две грн уже крупные суммы не погоняешь.
Камрады, плз, просветите, откуда сейчас можно дешево платить?
Желательно с % на остаток средств на счету и бесплатным вводом нала/безнала?
Лучше в личку, чтоб банкиры не узнали
alex77
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:00

не ну ТАС совсем атас...
в ближайшем ко мне отделении в г.Славянск по словам КЦ нельзя получить Вику(они мне её типа согласовали, но выдать смогут в Харькове,Запорожье,Днепре и т.д), не ну я понимаю не даёте кредлимит на Донецкую и Луганскую область, но не выдавать там пластик
с нулевым кредитным лимитом - это уже за гранью...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
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