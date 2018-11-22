ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 лис, 2018 17:03
Surz написав:Если в ТАС24 пишет: Сума заборгованості за кредитом у пільговому періоді 0.00 UAH То все, отстрелялся в этом месяце?
А если в тас24 пишет 8 тысяч, а в СМС 5 грн. может выбрать что понравилось?
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Додано: Чет 22 лис, 2018 17:04
Заказал вику через
https://weekend.tascombank.com.ua/
, заполнил анкету, получил смс, что заявка принята. А какие дальнейшие действия?
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Додано: Чет 22 лис, 2018 17:06
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Додано: Чет 22 лис, 2018 17:06
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velvet
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Додано: Чет 22 лис, 2018 17:09
Flamingo написав: curiousobro написав:
+ Нормальная выписка
+ Задолженность грейса видна текущая по кредиткам.
Ну для всего этого есть web-версия Тас24. Вопрос то был о ведроидной апликухе. Я ее поставил и сразу снес. Потому как web ИМХО понадежнее будет.
Вам з телефона зручніше користуватися веб-версією ніж застосунком?
Aps написав: klug написав:
Гасити Віку, у ТАС2Ю це поки лише обіцяють.
Я гашу.
Навчите?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 17:16
velvet написав:
ждите звонок из КЦ
Пришло две смс из убки в 16.18 о запросе тасом ки. Но звонка пока не было.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 17:20
velvet написав:
не ну ТАС совсем атас...
в ближайшем ко мне отделении в г.Славянск по словам КЦ нельзя получить Вику(они мне её типа согласовали, но выдать смогут в Харькове,Запорожье,Днепре и т.д), не ну я понимаю не даёте кредлимит на Донецкую и Луганскую область, но не выдавать там пластик
с нулевым кредитным лимитом - это уже за гранью...
нуна искать доверенное лицо, которое не разгласит ваш ЦВВ и доверку рисовать на отримання
..а мож ОфПред поможет отправить НовойПочтой ту карту?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 22 лис, 2018 17:21
unlock написав: velvet написав:
ждите звонок из КЦ
Пришло две смс из убки в 16.18 о запросе тасом ки. Но звонка пока не было.
Ооо, эт хорошо, 1500 уже есть если Миха не помешает
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 22 лис, 2018 17:23
2XL написав: guntherhouse777 написав:У меня 6 КК на ~250к в разных банках. 7-ю согласовали: в пн. иду за Онлайном. И все они получены при отсутствии оф.места работы.
Что указывалось о трудоустройстве? Без кода ЕДРПУ заявку не принимает же.
Без ЕДРПУ принимают заявки запросто. Тас, моно, абанк, примат, идея, альфа.
guntherhouse777
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