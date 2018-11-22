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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2080208120822083>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 132
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:03

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Surz написав:Если в ТАС24 пишет: Сума заборгованості за кредитом у пільговому періоді 0.00 UAH
То все, отстрелялся в этом месяце?

А если в тас24 пишет 8 тысяч, а в СМС 5 грн. может выбрать что понравилось?Зображення
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:04

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Заказал вику через https://weekend.tascombank.com.ua/, заполнил анкету, получил смс, что заявка принята. А какие дальнейшие действия?
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:06

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

unlock написав:Заказал вику через https://weekend.tascombank.com.ua/, заполнил анкету, получил смс, что заявка принята. А какие дальнейшие действия?
Ждать звонка.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:06

  unlock написав:Заказал вику через https://weekend.tascombank.com.ua/, заполнил анкету, получил смс, что заявка принята. А какие дальнейшие действия?

ждите звонок из КЦ
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:09

  Flamingo написав:
  curiousobro написав:+ Нормальная выписка
+ Задолженность грейса видна текущая по кредиткам.


Ну для всего этого есть web-версия Тас24. Вопрос то был о ведроидной апликухе. Я ее поставил и сразу снес. Потому как web ИМХО понадежнее будет.

Вам з телефона зручніше користуватися веб-версією ніж застосунком?
  Aps написав:
  klug написав:Гасити Віку, у ТАС2Ю це поки лише обіцяють.


Я гашу. :roll:

Навчите?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:16

  velvet написав:
  unlock написав:Заказал вику через https://weekend.tascombank.com.ua/, заполнил анкету, получил смс, что заявка принята. А какие дальнейшие действия?

ждите звонок из КЦ

Пришло две смс из убки в 16.18 о запросе тасом ки. Но звонка пока не было.
panatar.com
unlock
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:16

  klug написав:
  Flamingo написав: Я гашу. :roll:

Навчите?


Шаблон на платіж по реквізитам на 2909.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:20

  velvet написав:не ну ТАС совсем атас...
в ближайшем ко мне отделении в г.Славянск по словам КЦ нельзя получить Вику(они мне её типа согласовали, но выдать смогут в Харькове,Запорожье,Днепре и т.д), не ну я понимаю не даёте кредлимит на Донецкую и Луганскую область, но не выдавать там пластик
с нулевым кредитным лимитом - это уже за гранью...

нуна искать доверенное лицо, которое не разгласит ваш ЦВВ и доверку рисовать на отримання
..а мож ОфПред поможет отправить НовойПочтой ту карту?
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:21

  unlock написав:
  velvet написав:
  unlock написав:Заказал вику через https://weekend.tascombank.com.ua/, заполнил анкету, получил смс, что заявка принята. А какие дальнейшие действия?

ждите звонок из КЦ

Пришло две смс из убки в 16.18 о запросе тасом ки. Но звонка пока не было.

Ооо, эт хорошо, 1500 уже есть если Миха не помешает
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:23

  2XL написав:
guntherhouse777 написав:У меня 6 КК на ~250к в разных банках.
7-ю согласовали: в пн. иду за Онлайном.
И все они получены при отсутствии оф.места работы.

Что указывалось о трудоустройстве? Без кода ЕДРПУ заявку не принимает же.


Без ЕДРПУ принимают заявки запросто. Тас, моно, абанк, примат, идея, альфа.
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