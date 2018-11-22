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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2080208120822083

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 132
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:24

  clientage написав:
  unlock написав:
  velvet написав:ждите звонок из КЦ

Пришло две смс из убки в 16.18 о запросе тасом ки. Но звонка пока не было.

Ооо, эт хорошо, 1500 уже есть если Миха не помешает

И только что был звонок из их кред.отдела. А дальше что? Я просто с тасом еще ни разу этим не занимался.
Востаннє редагувалось unlock в Чет 22 лис, 2018 17:24, всього редагувалось 1 раз.
panatar.com
unlock
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:24

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

unlock написав:
  velvet написав:
  unlock написав:Заказал вику через https://weekend.tascombank.com.ua/, заполнил анкету, получил смс, что заявка принята. А какие дальнейшие действия?

ждите звонок из КЦ

Пришло две смс из убки в 16.18 о запросе тасом ки. Но звонка пока не было.
Дурдом в этом тазике. По мне запрос давали после допроса, одобрения и получения карты на руки. Лимит появился на следующий день. По тихой воде, без никаких сообщений
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2XL
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:27

  2XL написав:
unlock написав:Пришло две смс из убки в 16.18 о запросе тасом ки. Но звонка пока не было.
Дурдом в этом тазике. По мне запрос давали после допроса, одобрения и получения карты на руки. Лимит появился на следующий день. По тихой воде, без никаких сообщений

Ну эт нормально, они так работают :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:27

unlock
В отделении получите карту, в смс прийдет пин, затем в смс прийдет сумма кредлимита
Востаннє редагувалось isen в Чет 22 лис, 2018 17:29, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:27

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  clientage написав:..а мож ОфПред поможет отправить НовойПочтой ту карту?

не ну это ж не Дельта и не Федя, как-то я сомневаюсь, что тут такая клиентоориентированность...
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:30

  velvet написав:
  clientage написав:..а мож ОфПред поможет отправить НовойПочтой ту карту?

не ну это ж не Дельта и не Федя, как-то я сомневаюсь, что тут такая клиентоориентированность...

мне вон Моня прислал наклейки к депозиту новойпочтой, заплатив 51грн ...
Я согласен был шобы он мне просто 25грн на счет закинул :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 2080208120822083
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