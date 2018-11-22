И только что был звонок из их кред.отдела. А дальше что? Я просто с тасом еще ни разу этим не занимался.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 лис, 2018 17:24
И только что был звонок из их кред.отдела. А дальше что? Я просто с тасом еще ни разу этим не занимался.
Востаннє редагувалось unlock в Чет 22 лис, 2018 17:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 17:24
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Дурдом в этом тазике. По мне запрос давали после допроса, одобрения и получения карты на руки. Лимит появился на следующий день. По тихой воде, без никаких сообщений
Размер имеет значение.
Додано: Чет 22 лис, 2018 17:27
Ну эт нормально, они так работают
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 22 лис, 2018 17:27
unlock
В отделении получите карту, в смс прийдет пин, затем в смс прийдет сумма кредлимита
Востаннє редагувалось isen в Чет 22 лис, 2018 17:29, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 22 лис, 2018 17:27
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
не ну это ж не Дельта и не Федя, как-то я сомневаюсь, что тут такая клиентоориентированность...
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Додано: Чет 22 лис, 2018 17:30
мне вон Моня прислал наклейки к депозиту новойпочтой, заплатив 51грн ...
Я согласен был шобы он мне просто 25грн на счет закинул
... делайте хоть что-нибудь!
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