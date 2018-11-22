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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 лис, 2018 18:08
Кащей написав:
Бывалые тасововоды, вразумите, как начисляется КБ по Вике (выходные - 3% за кредитные и 1% за свои), если часть покупки оплачена кредитными деньгами, а часть своими? Например, покупка 3000 грн., из которых 1500 кредитных и 1500 своих.
1. С 1500 начисляется 3%, с остальных 1500 - 1%.
2. 1% на всю сумму.
3. 3% на всю сумму (ну а вдруг)
Перший варіант.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 18:12
В разделе счетов кредитного Вики так и нет (4 остальные есть). В картах отображается.
Может это про причине, что не было операций по ней?
Размер имеет значение.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 18:13
klug написав: Aps написав:
Шаблон на платіж по реквізитам на 2909.
Працює у вихідні?
Так.
Одна пересадка и минут 20 ожиданий.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 18:16
Aps написав: klug написав: Aps написав:
Шаблон на платіж по реквізитам на 2909.
Працює у вихідні?
Так.
Одна пересадка и минут 20 ожиданий.
Это с плативки или с ощадного на 2909 заходит в выходные?
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Додано: Чет 22 лис, 2018 18:28
Stringer написав: chipmunk написав:
Зараз потрібні обидва додатки на андрюші, тас24 та тас2у чи досить одного?
Тас 24 бесполезен
В нем можно гасить Викенд, в ТС2Ю вроде пока нет
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Faceless
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Додано: Чет 22 лис, 2018 18:40
если отправлять P2P на вику, которая в минусе, деньги зайдут на дебетный счет, откуда потом руками нужно в тас24 погасить кредит?
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Hack-Stock
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Додано: Чет 22 лис, 2018 19:02
Мона
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 22 лис, 2018 19:10
isen написав: unlock написав:
Странно все, позвонила тетка, знаю свой кредлимит, карту желал именную, соответственно, когда будет готова, подойти на отделение с доками. Вижу, что для каждого клиента свой подход.
Пока карту не получите, пин не пришлют, кредлимит не установят...Ждите смс о готовности карты, если срок подойдет а смс не будет, можно позвонить или зайти в отделение
Вот только мне из отделения звонили и сказали, кто по заявкам на сайте не подпишет бумажный договор в отделении (до конца завтрашнего дня), будет получать Вику за 365грн.
На всякий случай зашел подписал. Фактически просто распечатали то, что писал на сайте. Ничего нового не добавляли.
Промокод: M2ZIW2R +50грн к любому депозиту оформленному на минфине
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gun
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