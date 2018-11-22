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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2082208320842085>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 132
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 18:08

  Кащей написав:Бывалые тасововоды, вразумите, как начисляется КБ по Вике (выходные - 3% за кредитные и 1% за свои), если часть покупки оплачена кредитными деньгами, а часть своими? Например, покупка 3000 грн., из которых 1500 кредитных и 1500 своих.
1. С 1500 начисляется 3%, с остальных 1500 - 1%.
2. 1% на всю сумму.
3. 3% на всю сумму (ну а вдруг)

Перший варіант.
chico
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 18:12

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

В разделе счетов кредитного Вики так и нет (4 остальные есть). В картах отображается.
Может это про причине, что не было операций по ней?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 18:13

  klug написав:
  Aps написав:
Шаблон на платіж по реквізитам на 2909.

Працює у вихідні?


Так.
Одна пересадка и минут 20 ожиданий.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 18:16

  Aps написав:
  klug написав:
  Aps написав:
Шаблон на платіж по реквізитам на 2909.

Працює у вихідні?


Так.
Одна пересадка и минут 20 ожиданий.


Это с плативки или с ощадного на 2909 заходит в выходные?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 18:28

  Stringer написав:
  chipmunk написав:Зараз потрібні обидва додатки на андрюші, тас24 та тас2у чи досить одного?

Тас 24 бесполезен

В нем можно гасить Викенд, в ТС2Ю вроде пока нет
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 18:40

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

если отправлять P2P на вику, которая в минусе, деньги зайдут на дебетный счет, откуда потом руками нужно в тас24 погасить кредит?
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 19:02

Мона
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 19:10

  isen написав:
  unlock написав:Странно все, позвонила тетка, знаю свой кредлимит, карту желал именную, соответственно, когда будет готова, подойти на отделение с доками. Вижу, что для каждого клиента свой подход.

Пока карту не получите, пин не пришлют, кредлимит не установят...Ждите смс о готовности карты, если срок подойдет а смс не будет, можно позвонить или зайти в отделение

Вот только мне из отделения звонили и сказали, кто по заявкам на сайте не подпишет бумажный договор в отделении (до конца завтрашнего дня), будет получать Вику за 365грн.
На всякий случай зашел подписал. Фактически просто распечатали то, что писал на сайте. Ничего нового не добавляли.
Промокод: M2ZIW2R +50грн к любому депозиту оформленному на минфине
gun
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 19:20

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Amid написав:
  Aps написав:
Так.
Одна пересадка и минут 20 ожиданий.


Это с плативки или с ощадного на 2909 заходит в выходные?

Ощадный->дебетная карта->2909
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 19:24

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  klug написав:Вам з телефона зручніше користуватися веб-версією ніж застосунком?

Мне гораздо удобнее пользоваться ноутбуком. Там и картинка поболе (если выписку смотреть - а то за 24 года работы в БС зрение от компьютеров подсело), да и гасится по Вике предпочитаю 25 (26) числа - то есть без права на ошибку, а потому надо все четко видеть где, как, куда, что перевожу в погашение.
Поэтому для целей "выписка", "задолженность по Вике" мне не надо никакие застосунки. "Только хардкор" ;)
Flamingo
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