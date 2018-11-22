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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2082208320842085

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 132
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 19:29

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Платил за колбасу в Фуршете, в СМС нет ни слова про кэшбек. Чего это?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 20:17

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Шановне товариство!
Якщо в смс по В5 відсутня інформація про розмір кешбеку, значить ...
1) глюк смс-інформування;
2) оплата за власні, кеш-беку немає.
V2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 20:21

  2XL написав:Платил за колбасу в Фуршете, в СМС нет ни слова про кэшбек. Чего это?

У меня в большинстве смс нет
Faceless
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Модератор
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 20:29

  Flamingo написав:
  klug написав:Вам з телефона зручніше користуватися веб-версією ніж застосунком?

Мне гораздо удобнее пользоваться ноутбуком. Там и картинка поболе (если выписку смотреть - а то за 24 года работы в БС зрение от компьютеров подсело), да и гасится по Вике предпочитаю 25 (26) числа - то есть без права на ошибку, а потому надо все четко видеть где, как, куда, что перевожу в погашение.
Поэтому для целей "выписка", "задолженность по Вике" мне не надо никакие застосунки. "Только хардкор" ;)

То ви мажор з великим лімітом, а простим людям доводиться кілька разів на місяць дров докидати, іноді навіть перед касою, бігти з магазину додому по ноутбук, щоб заробити кешбек якось не приваблює
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 20:35

  klug написав:То ви мажор з великим лімітом, а простим людям доводиться кілька разів на місяць дров докидати, іноді навіть перед касою, бігти з магазину додому по ноутбук, щоб заробити кешбек якось не приваблює

То ви мажор з великим лімітом. :D Пополняю 3 (три) раза в неделю :(
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 20:40

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Коллеги, какие всё-же лимиты по Тас2ю? Когда-то уже задавал этот вопрос здесь, мне ответили, что дневные лимиты есть, 5 шт по 14999 грн., но наверно ещё есть какие-то другие лимиты, месячные, недельные и т.д. Я поначалу, когда только начинал пользоваться Тас2ю мог прогонять ежедневно довольно большие суммы, а в последнюю неделю вообще ничего не проходит, по Авалю, Конкорду, Глобусу, Востоку, даже 1 операция на 14999 не идёт.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 20:41

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Сегодня наконец-то Тася разрешила мне заказать Вику. Много не просил так как все равно бы не дали. Сказал давайте 5т. Через два часа пришла смс с подтверждением кредит лимита 5т. В тас2у уже светится карта с лимитом в 5т. Жена заказывала неделю назад до сих пор ни каких смс не приходило и в тас2у светится нулевой лимит. Спрашивал в отделении про лимит жены , посмотрели в компе говорят, что дали 1,5т. Но светится то 0. И кому верить? Зачем мне ешё и дебетная Вика?
pavyak
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