|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 лис, 2018 19:29
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Платил за колбасу в Фуршете, в СМС нет ни слова про кэшбек. Чего это?
Размер имеет значение.
Додано: Чет 22 лис, 2018 20:17
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Шановне товариство!
Якщо в смс по В5 відсутня інформація про розмір кешбеку, значить ...
1) глюк смс-інформування;
2) оплата за власні, кеш-беку немає.
Додано: Чет 22 лис, 2018 20:21
У меня в большинстве смс нет
Додано: Чет 22 лис, 2018 20:29
То ви мажор з великим лімітом, а простим людям доводиться кілька разів на місяць дров докидати, іноді навіть перед касою, бігти з магазину додому по ноутбук, щоб заробити кешбек якось не приваблює
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 22 лис, 2018 20:35
Додано: Чет 22 лис, 2018 20:40
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Коллеги, какие всё-же лимиты по Тас2ю? Когда-то уже задавал этот вопрос здесь, мне ответили, что дневные лимиты есть, 5 шт по 14999 грн., но наверно ещё есть какие-то другие лимиты, месячные, недельные и т.д. Я поначалу, когда только начинал пользоваться Тас2ю мог прогонять ежедневно довольно большие суммы, а в последнюю неделю вообще ничего не проходит, по Авалю, Конкорду, Глобусу, Востоку, даже 1 операция на 14999 не идёт.
Додано: Чет 22 лис, 2018 20:41
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Сегодня наконец-то Тася разрешила мне заказать Вику. Много не просил так как все равно бы не дали. Сказал давайте 5т. Через два часа пришла смс с подтверждением кредит лимита 5т. В тас2у уже светится карта с лимитом в 5т. Жена заказывала неделю назад до сих пор ни каких смс не приходило и в тас2у светится нулевой лимит. Спрашивал в отделении про лимит жены , посмотрели в компе говорят, что дали 1,5т. Но светится то 0. И кому верить? Зачем мне ешё и дебетная Вика?
Додано: Чет 22 лис, 2018 21:11
Додано: Чет 22 лис, 2018 21:37
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Офпред отмалчивается
Думаю шото типа:
15К/оп
75К/дн
150К/мес
и дето проскакивала инфа, шо внутри ТАС2Ю (т.е. между своими счетами/картами) лимит поднят разовой операции при размещении на депо до 200К
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 22 лис, 2018 21:58
кредитный виден тока в ТАС24, в закладке Кредиты
... делайте хоть что-нибудь!
|