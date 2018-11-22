Додано: Чет 22 лис, 2018 22:37

klug написав: Flamingo написав: klug написав: Вам з телефона зручніше користуватися веб-версією ніж застосунком? Вам з телефона зручніше користуватися веб-версією ніж застосунком?

Мне гораздо удобнее пользоваться ноутбуком. Там и картинка поболе (если выписку смотреть - а то за 24 года работы в БС зрение от компьютеров подсело), да и гасится по Вике предпочитаю 25 (26) числа - то есть без права на ошибку, а потому надо все четко видеть где, как, куда, что перевожу в погашение.

Поэтому для целей "выписка", "задолженность по Вике" мне не надо никакие застосунки. "Только хардкор" Мне гораздо удобнее пользоваться ноутбуком. Там и картинка поболе (если выписку смотреть - а то за 24 года работы в БС зрение от компьютеров подсело), да и гасится по Вике предпочитаю 25 (26) числа - то есть без права на ошибку, а потому надо все четко видеть где, как, куда, что перевожу в погашение.Поэтому для целей "выписка", "задолженность по Вике" мне не надо никакие застосунки. "Только хардкор"

То ви мажор з великим лімітом, а простим людям доводиться кілька разів на місяць дров докидати, іноді навіть перед касою, бігти з магазину додому по ноутбук, щоб заробити кешбек якось не приваблює То ви мажор з великим лімітом, а простим людям доводиться кілька разів на місяць дров докидати, іноді навіть перед касою, бігти з магазину додому по ноутбук, щоб заробити кешбек якось не приваблює

Вы спросили чем МНЕ удобнее пользоваться - я и ответил. Обзываться-то зачем?Чтобы получить свой лимит мне кое-какие усилия в свое время приложить пришлось.И я конечно понимаю, что случаи в жизни бывают разны. К примеру помню когда возил в Киев в этом году доки в посольство на визу в оду из стран ЮВА, и в тот день как раз было 25-е - то пришлось на лавочке в скверике открыть ноут, смартом обеспечить точку доступа и за пару минут все загасить.Но на месте тех, кому приходиться по нескольку раз в месяц "докидывать дров", то вместо того, чтобы "гаситься" у кассы через мобильное приложение (в такой обстановке ИМХО возрастает вероятность ошибиться и отправить денежку не туда), я бы все же постарался планировать свои денежные потоки таким образом, чтобы гашение производить заблаговременно, хотя бы утром того дня, на когда запланированы кэшбечные траты. А там - кому что нравится