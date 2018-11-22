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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 лис, 2018 22:00
V2 написав:2) оплата за власні
Сейчас обидно было. Вы посягнули на святое звание свинорыла )
Размер имеет значение.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 22:20
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З таким "лімітіщем" все можливо
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V2
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Додано: Чет 22 лис, 2018 22:21
После 12:00 начали приходить смс без указания кэшбека. Это только у меня так?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Чет 22 лис, 2018 22:24
Фантом
Подивіться попередню сторінку!
Проблема масова.
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V2
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Додано: Чет 22 лис, 2018 22:37
klug написав: Flamingo написав: klug написав:
Вам з телефона зручніше користуватися веб-версією ніж застосунком?
Мне гораздо удобнее пользоваться ноутбуком. Там и картинка поболе (если выписку смотреть - а то за 24 года работы в БС зрение от компьютеров подсело), да и гасится по Вике предпочитаю 25 (26) числа - то есть без права на ошибку, а потому надо все четко видеть где, как, куда, что перевожу в погашение.
Поэтому для целей "выписка", "задолженность по Вике" мне не надо никакие застосунки. "Только хардкор"
То ви мажор з великим лімітом, а простим людям доводиться кілька разів на місяць дров докидати, іноді навіть перед касою, бігти з магазину додому по ноутбук, щоб заробити кешбек якось не приваблює
Вы спросили чем МНЕ удобнее пользоваться - я и ответил. Обзываться-то зачем?
Чтобы получить свой лимит мне кое-какие усилия в свое время приложить пришлось.
И я конечно понимаю, что случаи в жизни бывают разны. К примеру помню когда возил в Киев в этом году доки в посольство на визу в оду из стран ЮВА, и в тот день как раз было 25-е - то пришлось на лавочке в скверике открыть ноут, смартом обеспечить точку доступа и за пару минут все загасить.
Но на месте тех, кому приходиться по нескольку раз в месяц "докидывать дров", то вместо того, чтобы "гаситься" у кассы через мобильное приложение (в такой обстановке ИМХО возрастает вероятность ошибиться и отправить денежку не туда), я бы все же постарался планировать свои денежные потоки таким образом, чтобы гашение производить заблаговременно, хотя бы утром того дня, на когда запланированы кэшбечные траты. А там - кому что нравится
Востаннє редагувалось Flamingo
в Чет 22 лис, 2018 22:44, всього редагувалось 1 раз.
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Flamingo
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Додано: Чет 22 лис, 2018 22:44
Фантом написав:
После 12:00 начали приходить смс без указания кэшбека. Это только у меня так?
Мені повідомили,що буде перерахунок кешбеку бо некоректно відображається та рахується. Думаю,що вирішили коригувати смс сервіс
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tarasum
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Додано: Чет 22 лис, 2018 23:29
tarasum написав: Фантом написав:
После 12:00 начали приходить смс без указания кэшбека. Это только у меня так?
Мені повідомили,що буде перерахунок кешбеку бо некоректно відображається та рахується. Думаю,що вирішили коригувати смс сервіс
Лучше бы мсс в выписку добавили.
Посчитать и сами сможем. А вот данных для расчетов и дають то ...
Редиски аднака...
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curiousobro
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