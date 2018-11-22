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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2083208420852086

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 132
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 22:00

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

V2 написав:2) оплата за власні

Сейчас обидно было. Вы посягнули на святое звание свинорыла )
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 22:20

2XL
З таким "лімітіщем" все можливо :oops:
V2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 22:21

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

После 12:00 начали приходить смс без указания кэшбека. Это только у меня так?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 22:24

Фантом
Подивіться попередню сторінку!
Проблема масова.
V2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 22:37

  klug написав:
  Flamingo написав:
  klug написав:Вам з телефона зручніше користуватися веб-версією ніж застосунком?

Мне гораздо удобнее пользоваться ноутбуком. Там и картинка поболе (если выписку смотреть - а то за 24 года работы в БС зрение от компьютеров подсело), да и гасится по Вике предпочитаю 25 (26) числа - то есть без права на ошибку, а потому надо все четко видеть где, как, куда, что перевожу в погашение.
Поэтому для целей "выписка", "задолженность по Вике" мне не надо никакие застосунки. "Только хардкор" ;)

То ви мажор з великим лімітом, а простим людям доводиться кілька разів на місяць дров докидати, іноді навіть перед касою, бігти з магазину додому по ноутбук, щоб заробити кешбек якось не приваблює

Вы спросили чем МНЕ удобнее пользоваться - я и ответил. Обзываться-то зачем? :evil: Чтобы получить свой лимит мне кое-какие усилия в свое время приложить пришлось.
И я конечно понимаю, что случаи в жизни бывают разны. К примеру помню когда возил в Киев в этом году доки в посольство на визу в оду из стран ЮВА, и в тот день как раз было 25-е - то пришлось на лавочке в скверике открыть ноут, смартом обеспечить точку доступа и за пару минут все загасить.
Но на месте тех, кому приходиться по нескольку раз в месяц "докидывать дров", то вместо того, чтобы "гаситься" у кассы через мобильное приложение (в такой обстановке ИМХО возрастает вероятность ошибиться и отправить денежку не туда), я бы все же постарался планировать свои денежные потоки таким образом, чтобы гашение производить заблаговременно, хотя бы утром того дня, на когда запланированы кэшбечные траты. А там - кому что нравится :wink:
Востаннє редагувалось Flamingo в Чет 22 лис, 2018 22:44, всього редагувалось 1 раз.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 22:44

  Фантом написав:После 12:00 начали приходить смс без указания кэшбека. Это только у меня так?

Мені повідомили,що буде перерахунок кешбеку бо некоректно відображається та рахується. Думаю,що вирішили коригувати смс сервіс
tarasum
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 23:29

  tarasum написав:
  Фантом написав:После 12:00 начали приходить смс без указания кэшбека. Это только у меня так?

Мені повідомили,що буде перерахунок кешбеку бо некоректно відображається та рахується. Думаю,що вирішили коригувати смс сервіс

Лучше бы мсс в выписку добавили.
Посчитать и сами сможем. А вот данных для расчетов и дають то ...
Редиски аднака...
curiousobro
 
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  #<1 ... 2083208420852086
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