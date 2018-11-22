V2 написав:2) оплата за власні
Сейчас обидно было. Вы посягнули на святое звание свинорыла )
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Додано: Чет 22 лис, 2018 22:00
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Сейчас обидно было. Вы посягнули на святое звание свинорыла )
Размер имеет значение.
Додано: Чет 22 лис, 2018 22:21
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
После 12:00 начали приходить смс без указания кэшбека. Это только у меня так?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Чет 22 лис, 2018 22:37
Вы спросили чем МНЕ удобнее пользоваться - я и ответил. Обзываться-то зачем? Чтобы получить свой лимит мне кое-какие усилия в свое время приложить пришлось.
И я конечно понимаю, что случаи в жизни бывают разны. К примеру помню когда возил в Киев в этом году доки в посольство на визу в оду из стран ЮВА, и в тот день как раз было 25-е - то пришлось на лавочке в скверике открыть ноут, смартом обеспечить точку доступа и за пару минут все загасить.
Но на месте тех, кому приходиться по нескольку раз в месяц "докидывать дров", то вместо того, чтобы "гаситься" у кассы через мобильное приложение (в такой обстановке ИМХО возрастает вероятность ошибиться и отправить денежку не туда), я бы все же постарался планировать свои денежные потоки таким образом, чтобы гашение производить заблаговременно, хотя бы утром того дня, на когда запланированы кэшбечные траты. А там - кому что нравится
Востаннє редагувалось Flamingo в Чет 22 лис, 2018 22:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 22 лис, 2018 22:44
Додано: Чет 22 лис, 2018 23:29
Лучше бы мсс в выписку добавили.
Посчитать и сами сможем. А вот данных для расчетов и дають то ...
Редиски аднака...
Додано: П'ят 23 лис, 2018 00:44
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
У меня в который раз неприятная ситуация с тас2ю. Нужно было пополнить мобильный на 500 грн.
Разбиваю на 10-ть пополнений по 50 грн. (ну типа Бильше, свинорылы в курсе)
На третьем пополнении выскакивает ошибка, но деньги списываются.
В итоге на мобильном 450 грн, 50 грн хрен знает где.
В выписке покупка не зная чего.
Поддержка в шоке. "10-ть пополнений не разгрести."
П.С. Это уже третий раз тазик ворует мои средства.
Первый раз через ИЗЮ был у него был шаблон "Текущие счета Таскомбанка", посылал деньги на Ощадный, деньги не дошли. Ответ поддержки , хоть у Сбесчёта 2620 он не текущий, идите в отделение и ищите свои 10 грн.
Второй раз на 3 грн, после перевода с карты Глобус на Вику через тас2ю
И вчера третий раз на 50 грн, при пополнении мобильного.
П.П.С. Стало интересно через кого тас2ю делает свои переводы и платежи.
Вот он ненадёжный партнёр.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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