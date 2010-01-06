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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2084208520862087 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 132 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 20% 27 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 18% 24 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 17% 22 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 35 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 18% 24 Всього голосів : 132 Додано: П'ят 23 лис, 2018 04:51 uaprofi написав: Фантом написав: Разбиваю на 10-ть пополнений по 50 грн. (ну типа Бильше, свинорылы в курсе) Разбиваю на 10-ть пополнений по 50 грн. (ну типа Бильше, свинорылы в курсе)



вот скажите мне шо в том Бильше можно взять? что бы так напрягаться? я даже перрестал так карты регить - ведь колеса нету и в последний раз когда было - даже если выпадал приз, то это были суши с извращёными условиями использования. вот скажите мне шо в том Бильше можно взять? что бы так напрягаться? я даже перрестал так карты регить - ведь колеса нету и в последний раз когда было - даже если выпадал приз, то это были суши с извращёными условиями использования.

С 20.11.



6.1.1. спеціальна пропозиція від мережі «Фокстрот»;

6.1.2. спеціальна пропозиція від мережі закладів «Сушия»;

6.1.3. ваучери від АЗК «ОККО»;

6.1.4. спеціальна пропозиція від «Планета Кіно»;

6.1.5. знижка на квитки від Busfor;

6.1.6. спеціальна пропозиція від мережі супермаркетів Varus;

6.1.7. сертифікат на кросівки від Puma;

6.1.8. тур до Єгипту на двох від Farvater;

6.1.9. ваучери мережі «Епіцентр»;

6.1.10. ваучери мережі Gold.ua;

6.1.11. спеціальна пропозиція від Megogo;

6.1.12. спеціальна пропозиція від Portmone;

6.1.13. спеціальна пропозиція від LeBoutique;

6.1.14. смартфони з підтримкою NFC, загальною кількістю 220 (двісті двадцять) одиниць;

6.1.15. смартфони від «АЛЛО», загальною кількістю 4 (чотири) одиниці;

6.1.16. смартфони IPhone XS, загальною кількістю 4 (чотири) одиниці;

6.1.17. бонусні бали, а саме 5 (п’ять) балів і 10 (десять) балів. С 20.11.6.1.1. спеціальна пропозиція від мережі «Фокстрот»;6.1.2. спеціальна пропозиція від мережі закладів «Сушия»;6.1.3. ваучери від АЗК «ОККО»;6.1.4. спеціальна пропозиція від «Планета Кіно»;6.1.5. знижка на квитки від Busfor;6.1.6. спеціальна пропозиція від мережі супермаркетів Varus;6.1.7. сертифікат на кросівки від Puma;6.1.8. тур до Єгипту на двох від Farvater;6.1.9. ваучери мережі «Епіцентр»;6.1.10. ваучери мережі Gold.ua;6.1.11. спеціальна пропозиція від Megogo;6.1.12. спеціальна пропозиція від Portmone;6.1.13. спеціальна пропозиція від LeBoutique;6.1.14. смартфони з підтримкою NFC, загальною кількістю 220 (двісті двадцять) одиниць;6.1.15. смартфони від «АЛЛО», загальною кількістю 4 (чотири) одиниці;6.1.16. смартфони IPhone XS, загальною кількістю 4 (чотири) одиниці;6.1.17. бонусні бали, а саме 5 (п’ять) балів і 10 (десять) балів. guntherhouse777 Повідомлень: 3687 З нами з: 30.01.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 259 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2084208520862087 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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