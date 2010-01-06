uaprofi написав:
вот скажите мне шо в том Бильше можно взять? что бы так напрягаться? я даже перрестал так карты регить - ведь колеса нету и в последний раз когда было - даже если выпадал приз, то это были суши с извращёными условиями использования.
С 20.11.
6.1.1. спеціальна пропозиція від мережі «Фокстрот»;
6.1.2. спеціальна пропозиція від мережі закладів «Сушия»;
6.1.3. ваучери від АЗК «ОККО»;
6.1.4. спеціальна пропозиція від «Планета Кіно»;
6.1.5. знижка на квитки від Busfor;
6.1.6. спеціальна пропозиція від мережі супермаркетів Varus;
6.1.7. сертифікат на кросівки від Puma;
6.1.8. тур до Єгипту на двох від Farvater;
6.1.9. ваучери мережі «Епіцентр»;
6.1.10. ваучери мережі Gold.ua;
6.1.11. спеціальна пропозиція від Megogo;
6.1.12. спеціальна пропозиція від Portmone;
6.1.13. спеціальна пропозиція від LeBoutique;
6.1.14. смартфони з підтримкою NFC, загальною кількістю 220 (двісті двадцять) одиниць;
6.1.15. смартфони від «АЛЛО», загальною кількістю 4 (чотири) одиниці;
6.1.16. смартфони IPhone XS, загальною кількістю 4 (чотири) одиниці;
6.1.17. бонусні бали, а саме 5 (п’ять) балів і 10 (десять) балів.