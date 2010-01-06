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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2085208620872088>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 132
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 04:51

  uaprofi написав:
  Фантом написав:Разбиваю на 10-ть пополнений по 50 грн. (ну типа Бильше, свинорылы в курсе)


вот скажите мне шо в том Бильше можно взять? что бы так напрягаться? я даже перрестал так карты регить - ведь колеса нету и в последний раз когда было - даже если выпадал приз, то это были суши с извращёными условиями использования.

С 20.11.

6.1.1. спеціальна пропозиція від мережі «Фокстрот»;
6.1.2. спеціальна пропозиція від мережі закладів «Сушия»;
6.1.3. ваучери від АЗК «ОККО»;
6.1.4. спеціальна пропозиція від «Планета Кіно»;
6.1.5. знижка на квитки від Busfor;
6.1.6. спеціальна пропозиція від мережі супермаркетів Varus;
6.1.7. сертифікат на кросівки від Puma;
6.1.8. тур до Єгипту на двох від Farvater;
6.1.9. ваучери мережі «Епіцентр»;
6.1.10. ваучери мережі Gold.ua;
6.1.11. спеціальна пропозиція від Megogo;
6.1.12. спеціальна пропозиція від Portmone;
6.1.13. спеціальна пропозиція від LeBoutique;
6.1.14. смартфони з підтримкою NFC, загальною кількістю 220 (двісті двадцять) одиниць;
6.1.15. смартфони від «АЛЛО», загальною кількістю 4 (чотири) одиниці;
6.1.16. смартфони IPhone XS, загальною кількістю 4 (чотири) одиниці;
6.1.17. бонусні бали, а саме 5 (п’ять) балів і 10 (десять) балів.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 06:26

  guntherhouse777 написав:6.1.1. спеціальна пропозиція від мережі «Фокстрот»;
6.1.2. спеціальна пропозиція від мережі закладів «Сушия»;
6.1.3. ваучери від АЗК «ОККО»;
6.1.4. спеціальна пропозиція від «Планета Кіно»;
6.1.5. знижка на квитки від Busfor;
6.1.6. спеціальна пропозиція від мережі супермаркетів Varus;
6.1.7. сертифікат на кросівки від Puma;
6.1.8. тур до Єгипту на двох від Farvater;
6.1.9. ваучери мережі «Епіцентр»;
6.1.10. ваучери мережі Gold.ua;
6.1.11. спеціальна пропозиція від Megogo;
6.1.12. спеціальна пропозиція від Portmone;
6.1.13. спеціальна пропозиція від LeBoutique;
6.1.14. смартфони з підтримкою NFC, загальною кількістю 220 (двісті двадцять) одиниць;
6.1.15. смартфони від «АЛЛО», загальною кількістю 4 (чотири) одиниці;
6.1.16. смартфони IPhone XS, загальною кількістю 4 (чотири) одиниці;
6.1.17. бонусні бали, а саме 5 (п’ять) балів і 10 (десять) балів.


дают крутить только три раза в день ((( накой мне туда каждый день заходить?
уже выкрутил ... Портмоне ... два ... ну просто пздц - его ж и так можно за 10 балов взять и крутить нечего не нужно. к тому же его можно только один раз на один аккаунт использовать. зачем мне два? :evil:
ещё дали от кино попкорн :twisted: зачем? ...
ну и суши и мегого остались в так называемых "призах"- тоже два пункта которые и даром не нужны
т.е. акция опять чистый отстой

З,Ы, ещё и инн попросили ввести - теперь наверное насчитают мне 3 * 50 грн. дохода - за сертификаты которые я даже скорей всего не использую...
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 07:58

uaprofi
Вы уверены, что портноме нельзя несколько сертификатов? Всё же то был из каталога по одному на аккаунт, а это типа выиграл.
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 08:38

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

обменяю свои фокстрот или окко на ваш мегого
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 09:46

Hack-Stock
Для цього є окрема тема - Программа "Masterсard Більше"
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:05

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  gun написав:Вот только мне из отделения звонили и сказали, кто по заявкам на сайте не подпишет бумажный договор в отделении (до конца завтрашнего дня), будет получать Вику за 365грн.
При оформлении через сайт у поддержки спрашивал этот момент и мне сказали, что главное успеть заявку оставить.
В любом случае как понять, что карта оформлена с первым годом бесплатно?

Карту смогу забрать в декабре.

  Ivanhoe написав:Вот думаю взять ещё Б5. Это лучше сделать при посещении банка, когда за викой пойду (подойдёт и неименная), или через сайт?
Через сайт оформляется только Вика, В5 только с походом в отделение и там же можно подать заявку на именную карту. Удаленно нет.
Мне такое говорил представитель, который звонил мне при подаче заявки на сайте.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:28

С тазиком особо дел не имел.
Растолкуйте, плиз, для чего нужна Плативка ?
Депозитов в этом банке нет, и в обозримом будущем не будет
mustbe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:33

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

mustbe написав:С тазиком особо дел не имел.
Растолкуйте, плиз, для чего нужна Плативка ?
Депозитов в этом банке нет, и в обозримом будущем не будет
По ней бесплатное снятие в любом банкомате
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:34

  mustbe написав:С тазиком особо дел не имел.
Растолкуйте, плиз, для чего нужна Плативка ?
Депозитов в этом банке нет, и в обозримом будущем не будет

А зачем вам Тася?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:35

  clientage написав:
  mustbe написав:С тазиком особо дел не имел.
Растолкуйте, плиз, для чего нужна Плативка ?
Депозитов в этом банке нет, и в обозримом будущем не будет

А зачем вам Тася?

В5 с 5% коммунальных же .. :)
curiousobro
 
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