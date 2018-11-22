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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:35
MASolomko написав:
При оформлении через сайт у поддержки спрашивал этот момент и мне сказали, что главное успеть заявку оставить.
В любом случае как понять, что карта оформлена с первым годом бесплатно?
Карту смогу забрать в декабре.
В прошдлом году также заказывал через сайт в последний день акции, а забирал в декабре. Первый год бесплатно.
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:38
curiousobro написав: clientage написав: mustbe написав:
С тазиком особо дел не имел.
Растолкуйте, плиз, для чего нужна Плативка ?
Депозитов в этом банке нет, и в обозримом будущем не будет
А зачем вам Тася?
В5 с 5% коммунальных же ..
тада Плативка вам не нужна, не заморачивайтесь
Б5 гасится СЭПом на 2620хх в опердн. и со Сбера в ТАС2Ю круглосуточно, согласно раХламенту
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:43
clientage написав: curiousobro написав: clientage написав:
А зачем вам Тася?
В5 с 5% коммунальных же ..
тада Плативка вам не нужна, не заморачивайтесь
Б5 гасится СЭПом на 2620хх в опердн. и со Сбера в ТАС2Ю круглосуточно, согласно раХламенту
Да, для коммуны.
Для всего остального есть сима.
Спасибо
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