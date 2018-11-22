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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2085208620872088

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 132
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:35

  MASolomko написав:При оформлении через сайт у поддержки спрашивал этот момент и мне сказали, что главное успеть заявку оставить.
В любом случае как понять, что карта оформлена с первым годом бесплатно?
Карту смогу забрать в декабре.

В прошдлом году также заказывал через сайт в последний день акции, а забирал в декабре. Первый год бесплатно.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:38

  curiousobro написав:
  clientage написав:
  mustbe написав:С тазиком особо дел не имел.
Растолкуйте, плиз, для чего нужна Плативка ?
Депозитов в этом банке нет, и в обозримом будущем не будет

А зачем вам Тася?

В5 с 5% коммунальных же .. :)

тада Плативка вам не нужна, не заморачивайтесь :)
Б5 гасится СЭПом на 2620хх в опердн. и со Сбера в ТАС2Ю круглосуточно, согласно раХламенту
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:43

  clientage написав:
  curiousobro написав:
  clientage написав:А зачем вам Тася?

В5 с 5% коммунальных же .. :)

тада Плативка вам не нужна, не заморачивайтесь :)
Б5 гасится СЭПом на 2620хх в опердн. и со Сбера в ТАС2Ю круглосуточно, согласно раХламенту

Да, для коммуны.
Для всего остального есть сима.
Спасибо
mustbe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:03

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

А кто нибудь из Винницы смог открыть Викенд? Брат четыре дня подряд ходит, сначала одобряют, потом «программный сбой» и досвиданья. Один раз карта даже в тас2ю засветилась, но заблокированной, через пару часов пропала.
Передали проблему в Киев. Теперь вопрос представителю, когда проблему решат, карту выдадут бесплатно? Это ж не вина клиента.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:53

Welcome bonus

Какой максимальный Welcome bonus выбивается на автомате на странице Weekend?
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:55

  candidat написав:Какой максимальный Welcome bonus выбивается на автомате на странице Weekend?

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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:10

Таскомбанк, как могла возникнуть такая ситуация в принципе?
Изменил финансовый номер телефона и начался бардак: СМС по операциям приходят на новый номер. Он отображается в профиле клиента, в том числе и в tas2u. Но СМС для входа в TAS24 приходят на старый номер. И только по этому старому логину можно войти в tas2u.
Размер имеет значение.
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