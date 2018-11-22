В прошдлом году также заказывал через сайт в последний день акции, а забирал в декабре. Первый год бесплатно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:35
В прошдлом году также заказывал через сайт в последний день акции, а забирал в декабре. Первый год бесплатно.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:38
тада Плативка вам не нужна, не заморачивайтесь
Б5 гасится СЭПом на 2620хх в опердн. и со Сбера в ТАС2Ю круглосуточно, согласно раХламенту
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:43
Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:03
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
А кто нибудь из Винницы смог открыть Викенд? Брат четыре дня подряд ходит, сначала одобряют, потом «программный сбой» и досвиданья. Один раз карта даже в тас2ю засветилась, но заблокированной, через пару часов пропала.
Передали проблему в Киев. Теперь вопрос представителю, когда проблему решат, карту выдадут бесплатно? Это ж не вина клиента.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:53
Welcome bonus
Какой максимальный Welcome bonus выбивается на автомате на странице Weekend?
Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:55
Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:10
Таскомбанк, как могла возникнуть такая ситуация в принципе?
Изменил финансовый номер телефона и начался бардак: СМС по операциям приходят на новый номер. Он отображается в профиле клиента, в том числе и в tas2u. Но СМС для входа в TAS24 приходят на старый номер. И только по этому старому логину можно войти в tas2u.
Размер имеет значение.
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