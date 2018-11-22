Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:03

А кто нибудь из Винницы смог открыть Викенд? Брат четыре дня подряд ходит, сначала одобряют, потом «программный сбой» и досвиданья. Один раз карта даже в тас2ю засветилась, но заблокированной, через пару часов пропала.

Передали проблему в Киев. Теперь вопрос представителю, когда проблему решат, карту выдадут бесплатно? Это ж не вина клиента.

Кто не пьёт, тот не рискует.