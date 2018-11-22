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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:35
MASolomko написав:
При оформлении через сайт у поддержки спрашивал этот момент и мне сказали, что главное успеть заявку оставить.
В любом случае как понять, что карта оформлена с первым годом бесплатно?
Карту смогу забрать в декабре.
В прошдлом году также заказывал через сайт в последний день акции, а забирал в декабре. Первый год бесплатно.
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ramaz
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:38
curiousobro написав: clientage написав: mustbe написав:
С тазиком особо дел не имел.
Растолкуйте, плиз, для чего нужна Плативка ?
Депозитов в этом банке нет, и в обозримом будущем не будет
А зачем вам Тася?
В5 с 5% коммунальных же ..
тада Плативка вам не нужна, не заморачивайтесь
Б5 гасится СЭПом на 2620хх в опердн. и со Сбера в ТАС2Ю круглосуточно, согласно раХламенту
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:43
clientage написав: curiousobro написав: clientage написав:
А зачем вам Тася?
В5 с 5% коммунальных же ..
тада Плативка вам не нужна, не заморачивайтесь
Б5 гасится СЭПом на 2620хх в опердн. и со Сбера в ТАС2Ю круглосуточно, согласно раХламенту
Да, для коммуны.
Для всего остального есть сима.
Спасибо
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mustbe
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:03
А кто нибудь из Винницы смог открыть Викенд? Брат четыре дня подряд ходит, сначала одобряют, потом «программный сбой» и досвиданья. Один раз карта даже в тас2ю засветилась, но заблокированной, через пару часов пропала.
Передали проблему в Киев. Теперь вопрос представителю, когда проблему решат, карту выдадут бесплатно? Это ж не вина клиента.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:53
Какой максимальный Welcome bonus выбивается на автомате на странице Weekend?
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candidat
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:55
candidat написав:
Какой максимальный Welcome bonus выбивается на автомате на странице Weekend?
20
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Hack-Stock
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:10
Таскомбанк, как могла возникнуть такая ситуация в принципе?
Изменил финансовый номер телефона и начался бардак: СМС по операциям приходят на новый номер. Он отображается в профиле клиента, в том числе и в tas2u. Но СМС для входа в TAS24 приходят на старый номер. И только по этому старому логину можно войти в tas2u.
Размер имеет значение.
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:19
Фантом написав:
У меня в который раз неприятная ситуация с тас2ю. Нужно было пополнить мобильный на 500 грн.
Разбиваю на 10-ть пополнений по 50 грн. (ну типа Бильше, свинорылы в курсе)
На третьем пополнении выскакивает ошибка, но деньги списываются.
В итоге на мобильном 450 грн, 50 грн хрен знает где.
В выписке покупка не зная чего.
Вчера написал в поддержку. Сегодня 50 грн вернули.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:45
Господа, по Б-5, касательно собственных средств:
снятие в родных банкоматах - бесплатно?
перевод на ощадный в ТАС24 - бесплатно?
снятие в кассе любой суммы 15 грн?
всё верно?
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:49
mustbe написав:
Для всего остального есть сима.
Спасибо
уже далеко не для всего...
её уже изрядно подпортили, даже на электричку билет не купишь с нормальным кешбеком,
т.е. опять придётся пачку карт таскать
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