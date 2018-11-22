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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:19
2XL написав:
Таскомбанк, как могла возникнуть такая ситуация в принципе?
Изменил финансовый номер телефона и начался бардак: СМС по операциям приходят на новый номер. Он отображается в профиле клиента, в том числе и в tas2u. Но СМС для входа в TAS24 приходят на старый номер. И только по этому старому логину можно войти в tas2u.
Добрый день.
Напишите нам, пожалуйста, в личных сообщениях, решим эту проблему.
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TASCOMBANK
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:19
Зашел вчера в ТАС забрать перевыпущенную "плативку" по сроку, дай думаю попробую открыть акционную Вику, которую в прошлом месяце закрыли и открывать не планировал, т.к. есть Сима с теми же 3%.
Попросил 5000, сегодня получил СМС с одобрением.
Истину говорят, что ТАС дает лимиты тем, кому они не нужны. С прошлом году дали 1500, правда потом подняли как и всем до 5-ти.
Вот интересно, дали бы больше или нет, запрос в УБКИ был, даже 2.
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GrafBV
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:21
Фантом написав:
А кто нибудь из Винницы смог открыть Викенд? Брат четыре дня подряд ходит, сначала одобряют, потом «программный сбой» и досвиданья. Один раз карта даже в тас2ю засветилась, но заблокированной, через пару часов пропала.
Передали проблему в Киев. Теперь вопрос представителю, когда проблему решат, карту выдадут бесплатно? Это ж не вина клиента.
Напишите нам данные в личные сообщения, пожалуйста. Уточным информацию.
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TASCOMBANK
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:26
Фантом написав: Фантом написав:
У меня в который раз неприятная ситуация с тас2ю. Нужно было пополнить мобильный на 500 грн.
Разбиваю на 10-ть пополнений по 50 грн. (ну типа Бильше, свинорылы в курсе)
На третьем пополнении выскакивает ошибка, но деньги списываются.
В итоге на мобильном 450 грн, 50 грн хрен знает где.
В выписке покупка не зная чего.
Вчера написал в поддержку. Сегодня 50 грн вернули.
А я пробовал с привязанной примат-карты оплатить, так отказали возвращать, сказали писать в примат.
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demichh
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:43
Подскажите пожалуйста, пополнение мобильного в TAS2U с карты "Б5" за счёт кредитных средств без комиссии и с Cashback 5%?
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Охотник на деньги
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:44
TASCOMBANK
почему не завозите в Хмельницкий пластик на Weekend? Предлагают ждать именную до 14 дней.
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Ferlakur
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:45
Охотник на деньги написав:
Подскажите пожалуйста, пополнение мобильного в TAS2U с карты "Б5" за счёт кредитных средств без комиссии и с Cashback 5%?
да
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Stringer
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:40
Господа, Ваше мнение. Депо на полгода в долларе в ТАСе? Или на год
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Алексей77
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:51
Алексей77 написав:
Господа, Ваше мнение. Депо на полгода в долларе в ТАСе? Или на год
Если деньги уже тут - можно продлить-переразместиться.
Если заносить - эксим и газмяс выглядят более интересными
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:57
Вкладчик1234 написав: Алексей77 написав:
Господа, Ваше мнение. Депо на полгода в долларе в ТАСе? Или на год
Если деньги уже тут - можно продлить-переразместиться.
Если заносить - эксим и газмяс выглядят более интересными
Чего это?
Эсли оформлять через Tas2U то тоже вполне прилично получится, +2% к обычной базовой ствке.
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slasva
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