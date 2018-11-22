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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2086208720882089

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 132
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:19

  2XL написав:Таскомбанк, как могла возникнуть такая ситуация в принципе?
Изменил финансовый номер телефона и начался бардак: СМС по операциям приходят на новый номер. Он отображается в профиле клиента, в том числе и в tas2u. Но СМС для входа в TAS24 приходят на старый номер. И только по этому старому логину можно войти в tas2u.



Добрый день.
Напишите нам, пожалуйста, в личных сообщениях, решим эту проблему.
TASCOMBANK
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:19

Зашел вчера в ТАС забрать перевыпущенную "плативку" по сроку, дай думаю попробую открыть акционную Вику, которую в прошлом месяце закрыли и открывать не планировал, т.к. есть Сима с теми же 3%.
Попросил 5000, сегодня получил СМС с одобрением.
Истину говорят, что ТАС дает лимиты тем, кому они не нужны. С прошлом году дали 1500, правда потом подняли как и всем до 5-ти.
Вот интересно, дали бы больше или нет, запрос в УБКИ был, даже 2.
GrafBV
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:21

  Фантом написав:А кто нибудь из Винницы смог открыть Викенд? Брат четыре дня подряд ходит, сначала одобряют, потом «программный сбой» и досвиданья. Один раз карта даже в тас2ю засветилась, но заблокированной, через пару часов пропала.
Передали проблему в Киев. Теперь вопрос представителю, когда проблему решат, карту выдадут бесплатно? Это ж не вина клиента.



Напишите нам данные в личные сообщения, пожалуйста. Уточным информацию.
TASCOMBANK
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:26

  Фантом написав:
  Фантом написав:У меня в который раз неприятная ситуация с тас2ю. Нужно было пополнить мобильный на 500 грн.
Разбиваю на 10-ть пополнений по 50 грн. (ну типа Бильше, свинорылы в курсе)
На третьем пополнении выскакивает ошибка, но деньги списываются.
В итоге на мобильном 450 грн, 50 грн хрен знает где.
В выписке покупка не зная чего.

Вчера написал в поддержку. Сегодня 50 грн вернули. :D

А я пробовал с привязанной примат-карты оплатить, так отказали возвращать, сказали писать в примат.
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:43

Подскажите пожалуйста, пополнение мобильного в TAS2U с карты "Б5" за счёт кредитных средств без комиссии и с Cashback 5%?
Охотник на деньги
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:44

TASCOMBANK
почему не завозите в Хмельницкий пластик на Weekend? Предлагают ждать именную до 14 дней.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:45

  Охотник на деньги написав:Подскажите пожалуйста, пополнение мобильного в TAS2U с карты "Б5" за счёт кредитных средств без комиссии и с Cashback 5%?

да
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:40

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Господа, Ваше мнение. Депо на полгода в долларе в ТАСе? Или на год
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:51

  Алексей77 написав:Господа, Ваше мнение. Депо на полгода в долларе в ТАСе? Или на год

Если деньги уже тут - можно продлить-переразместиться.
Если заносить - эксим и газмяс выглядят более интересными
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:57

  Вкладчик1234 написав:
  Алексей77 написав:Господа, Ваше мнение. Депо на полгода в долларе в ТАСе? Или на год

Если деньги уже тут - можно продлить-переразместиться.
Если заносить - эксим и газмяс выглядят более интересными

Чего это?
Эсли оформлять через Tas2U то тоже вполне прилично получится, +2% к обычной базовой ствке.
slasva
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