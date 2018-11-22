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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2087208820892090

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 132
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:00

  slasva написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Алексей77 написав:Господа, Ваше мнение. Депо на полгода в долларе в ТАСе? Или на год

Если деньги уже тут - можно продлить-переразместиться.
Если заносить - эксим и газмяс выглядят более интересными

Чего это?
Эсли оформлять через Tas2U то тоже вполне прилично получится, +2% к обычной базовой ствке.

Вопрос был о долларе. Внимательнее коллега ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:39

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  GrafBV написав:...запрос в УБКИ был, даже 2.
Один запрос был.
Мобильное приложение некорректно эту информацию отображает. //со слов поддержки, пишите в саппорт УБКИ//
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:43

  Flamingo написав:
  slasva написав:
  Алексей77 написав:Господа, Ваше мнение. Депо на полгода в долларе в ТАСе? Или на год


Чего это?
Эсли оформлять через Tas2U то тоже вполне прилично получится, +2% к обычной базовой ствке.

Вопрос был о долларе. Внимательнее коллега ;)

а в долларе сколько добавляют?
J
 
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  #<1 ... 2087208820892090
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