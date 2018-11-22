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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:00
slasva написав: Вкладчик1234 написав: Алексей77 написав:
Господа, Ваше мнение. Депо на полгода в долларе в ТАСе? Или на год
Если деньги уже тут - можно продлить-переразместиться.
Если заносить - эксим и газмяс выглядят более интересными
Чего это?
Эсли оформлять через Tas2U то тоже вполне прилично получится, +2% к обычной базовой ствке.
Вопрос был о долларе. Внимательнее коллега
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:39
GrafBV написав:
...запрос в УБКИ был, даже 2.
Один запрос был.
Мобильное приложение некорректно эту информацию отображает. //со слов поддержки, пишите в саппорт УБКИ//
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:43
Flamingo написав: slasva написав: Алексей77 написав:
Господа, Ваше мнение. Депо на полгода в долларе в ТАСе? Или на год
Чего это?
Эсли оформлять через Tas2U то тоже вполне прилично получится, +2% к обычной базовой ствке.
Вопрос был о долларе. Внимательнее коллега
а в долларе сколько добавляют?
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