Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:47

Коллеги, меня тоже прокатили с Weekend'ом. Причем не первый раз. Понимаю, что и 1500 грн - мало, но кому-то хоть столько дают, у меня же вечная баранка. Действительно, как-то удивительно получается, что одни банки чуть ли не за руки хватают, чтоб взяли карту, потом еще и названивают, мол, заметили, что не пользуетесь, так, может, мало лимита, так мы добавим. И добавляют. А у других зимой снега не допросишься. Странно...



P.S. Может, хоть тридцатник дадут в качестве морального ущерба, что потратил время на заполнение анкеты: 20 Welcome bonus + 5 за Фейсбук + 5 за онлайн-заполнение анкеты.