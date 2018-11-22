ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:00
slasva написав: Вкладчик1234 написав: Алексей77 написав:
Господа, Ваше мнение. Депо на полгода в долларе в ТАСе? Или на год
Если деньги уже тут - можно продлить-переразместиться.
Если заносить - эксим и газмяс выглядят более интересными
Чего это?
Эсли оформлять через Tas2U то тоже вполне прилично получится, +2% к обычной базовой ствке.
Вопрос был о долларе. Внимательнее коллега
Flamingo
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:39
GrafBV написав:
...запрос в УБКИ был, даже 2.
Один запрос был.
Мобильное приложение некорректно эту информацию отображает. //со слов поддержки, пишите в саппорт УБКИ//
MASolomko
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:43
Flamingo написав: slasva написав: Алексей77 написав:
Господа, Ваше мнение. Депо на полгода в долларе в ТАСе? Или на год
Чего это?
Эсли оформлять через Tas2U то тоже вполне прилично получится, +2% к обычной базовой ствке.
Вопрос был о долларе. Внимательнее коллега
а в долларе сколько добавляют?
J
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:47
Коллеги, меня тоже прокатили с Weekend'ом. Причем не первый раз. Понимаю, что и 1500 грн - мало, но кому-то хоть столько дают, у меня же вечная баранка. Действительно, как-то удивительно получается, что одни банки чуть ли не за руки хватают, чтоб взяли карту, потом еще и названивают, мол, заметили, что не пользуетесь, так, может, мало лимита, так мы добавим. И добавляют. А у других зимой снега не допросишься. Странно...
P.S. Может, хоть тридцатник дадут в качестве морального ущерба, что потратил время на заполнение анкеты: 20 Welcome bonus + 5 за Фейсбук + 5 за онлайн-заполнение анкеты.
candidat
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:51
Stringer написав: Охотник на деньги написав:
Подскажите пожалуйста, пополнение мобильного в TAS2U с карты "Б5" за счёт кредитных средств без комиссии и с Cashback 5%?
да
А де про це можна прочитати?
Haza
3
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 19:00
Haza написав: Stringer написав: Охотник на деньги написав:
Подскажите пожалуйста, пополнение мобильного в TAS2U с карты "Б5" за счёт кредитных средств без комиссии и с Cashback 5%?
да
А де про це можна прочитати?
На оф.сайте Таскомбанка
https://tascombank.ua/content/view/1539 ... g,russian/
lel
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 19:01
Haza написав: Stringer написав: Охотник на деньги написав:
Подскажите пожалуйста, пополнение мобильного в TAS2U с карты "Б5" за счёт кредитных средств без комиссии и с Cashback 5%?
да
А де про це можна прочитати?
Прочитать о чем? Скриншот с моего телефона просите?
Stringer
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 19:01
mustbe написав: clientage написав:
А зачем вам Тася?
Да, для коммуны.
Для всего остального есть сима.
Спасибо
Это которая специалист по всяким талонам (сертификатам) вместо кешбека деньгами? Или уже исправилась? Процент кешбека хороший был, когда последний раз смотрел, но ходить в продуктовый магазин с сертифкатом на 500 грн как-то занадто.
candidat
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 19:20
Про комуналку знаю. Не думав, що поповнення мобільного входить туди
Stringer написав:
Прочитать о чем? Скриншот с моего телефона просите?
Думав окрема якась акція, а не комуналка
Haza
3
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 19:24
Сегодня оформил Б5. Налили лимиту.... 1000 грн. Пару дней перед этим дали 1500 на Викенд.
Ferlakur
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