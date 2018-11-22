Забрал свой именной безлимитный викенд, так еще и без разрекламированного пенальчика(
Сказали позвонить через 30 дней на горячку, попросить лимит еще раз.
Но зато нашел свинорыла:
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лис, 2018 19:32
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Забрал свой именной безлимитный викенд, так еще и без разрекламированного пенальчика(
Сказали позвонить через 30 дней на горячку, попросить лимит еще раз.
Но зато нашел свинорыла:
Додано: П'ят 23 лис, 2018 19:36
Или что то изменилось или звиздят.
Для вики не было процедуры поднятия лимита, только через перевыпуск.
В отличии от В5.
Надо спросить представителя, может поменяли.
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