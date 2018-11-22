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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2088208920902091

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 132
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 19:32

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Забрал свой именной безлимитный викенд, так еще и без разрекламированного пенальчика(
Сказали позвонить через 30 дней на горячку, попросить лимит еще раз.
Но зато нашел свинорыла:
Зображення
Surz
 
Повідомлень: 40
З нами з: 28.09.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 19:36

  Surz написав:Забрал свой именной безлимитный викенд, так еще и без разрекламированного пенальчика(
Сказали позвонить через 30 дней на горячку, попросить лимит еще раз.
Но зато нашел свинорыла:
Зображення

Или что то изменилось или звиздят.
Для вики не было процедуры поднятия лимита, только через перевыпуск.
В отличии от В5.
Надо спросить представителя, может поменяли.
curiousobro
 
Повідомлень: 1415
З нами з: 21.07.17
Подякував: 26 раз.
Подякували: 176 раз.
 
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  #<1 ... 2088208920902091
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