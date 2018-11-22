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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2088208920902091

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 132
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 19:32

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Забрал свой именной безлимитный викенд, так еще и без разрекламированного пенальчика(
Сказали позвонить через 30 дней на горячку, попросить лимит еще раз.
Но зато нашел свинорыла:
Зображення
Surz
 
Повідомлень: 41
З нами з: 28.09.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 19:36

  Surz написав:Забрал свой именной безлимитный викенд, так еще и без разрекламированного пенальчика(
Сказали позвонить через 30 дней на горячку, попросить лимит еще раз.
Но зато нашел свинорыла:
Зображення

Или что то изменилось или звиздят.
Для вики не было процедуры поднятия лимита, только через перевыпуск.
В отличии от В5.
Надо спросить представителя, может поменяли.
curiousobro
 
Повідомлень: 1415
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 21:08

  candidat написав:
  mustbe написав:
  clientage написав:А зачем вам Тася?

Да, для коммуны.
Для всего остального есть сима.
Спасибо

Это которая специалист по всяким талонам (сертификатам) вместо кешбека деньгами? Или уже исправилась? Процент кешбека хороший был, когда последний раз смотрел, но ходить в продуктовый магазин с сертифкатом на 500 грн как-то занадто.

у симы очень ликвидные фантики и при необходимости можно получить и живыми деньгами...
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velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 21:13

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  velvet написав:живыми деньгами

Дуже цікаво...з якою маржою?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26452
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 21:15

  Квесторе_поверніться написав:
  velvet написав:живыми деньгами

Дуже цікаво...з якою маржою?

1.4%
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 21:16

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Ferlakur написав:TASCOMBANK
почему не завозите в Хмельницкий пластик на Weekend? Предлагают ждать именную до 14 дней.

В них всі неіменні просрочені. Сьогодні замовили пачку з києва. Видно дуже популярний продукт в наших краях
korovas2
 
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