Забрал свой именной безлимитный викенд, так еще и без разрекламированного пенальчика(
Сказали позвонить через 30 дней на горячку, попросить лимит еще раз.
Но зато нашел свинорыла:
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 19:32
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Забрал свой именной безлимитный викенд, так еще и без разрекламированного пенальчика(
Сказали позвонить через 30 дней на горячку, попросить лимит еще раз.
Но зато нашел свинорыла:
Додано: П'ят 23 лис, 2018 19:36
Или что то изменилось или звиздят.
Для вики не было процедуры поднятия лимита, только через перевыпуск.
В отличии от В5.
Надо спросить представителя, может поменяли.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 21:08
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 21:13
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 21:15
Додано: П'ят 23 лис, 2018 21:16
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
В них всі неіменні просрочені. Сьогодні замовили пачку з києва. Видно дуже популярний продукт в наших краях
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