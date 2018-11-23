Забрал свой именной безлимитный викенд, так еще и без разрекламированного пенальчика(
Сказали позвонить через 30 дней на горячку, попросить лимит еще раз.
Но зато нашел свинорыла:
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 19:32
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Забрал свой именной безлимитный викенд, так еще и без разрекламированного пенальчика(
Сказали позвонить через 30 дней на горячку, попросить лимит еще раз.
Но зато нашел свинорыла:
Додано: П'ят 23 лис, 2018 19:36
Или что то изменилось или звиздят.
Для вики не было процедуры поднятия лимита, только через перевыпуск.
В отличии от В5.
Надо спросить представителя, может поменяли.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 21:08
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 21:13
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 21:15
Додано: П'ят 23 лис, 2018 21:16
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
В них всі неіменні просрочені. Сьогодні замовили пачку з києва. Видно дуже популярний продукт в наших краях
Додано: П'ят 23 лис, 2018 21:41
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Зарегистрировался в ТАС24, но не могу войти, не приходят смс-пароли, хотя вроде отправляются, т.к. пишет Одноразовий пароль № 2 ...3...4...
А в ТАС2U вход вообще без смс-подтверждения, просто по паролю?
Додано: П'ят 23 лис, 2018 21:58
Пароли в тас24 тормозят до минуты, такого нет ни в одном иб,
В тас2ю по пальцу мгновенно
Додано: П'ят 23 лис, 2018 22:10
Да вообще не приходят
На смену пароля смс приходит, а на вход - шиш...
Востаннє редагувалось Ferlakur в П'ят 23 лис, 2018 22:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 22:35
З мого досвіду, Жлобус десь з такою ж швидкістю працює.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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