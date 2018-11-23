Банка зараз в кагорті найщедріших
Ідуть ноздря в ноздрю з
Русланом
Сімою
УКркапом
Альянсом
Ну а лідери
Фарс і Бабай...мабуть
Це по гривні.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лис, 2018 23:08
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Банка зараз в кагорті найщедріших
Ідуть ноздря в ноздрю з
Русланом
Сімою
УКркапом
Альянсом
Ну а лідери
Фарс і Бабай...мабуть
Це по гривні.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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