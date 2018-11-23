Банка зараз в кагорті найщедріших
Ідуть ноздря в ноздрю з
Русланом
Сімою
УКркапом
Ну а лідери
Фарс і Бабай...мабуть
Це по гривні.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лис, 2018 23:08
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Банка зараз в кагорті найщедріших
Ідуть ноздря в ноздрю з
Русланом
Сімою
УКркапом
Ну а лідери
Фарс і Бабай...мабуть
Це по гривні.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в П'ят 23 лис, 2018 23:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 23:28
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Кто это?
Размер имеет значение.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 23:31
А хто 20,19% пропонує? ...а насправді 17,86% на півроку... екСіма.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 23:49
Аліанс тормознув
із 26го порізані ставки
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 23 лис, 2018 23:50
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Блин, они мне на днях кредитку предлагали. И меленькая такая звонила. Обычно я их посылаю... выяснять откуда номер )
Размер имеет значение.
Додано: Суб 24 лис, 2018 00:02
Точно вони? У них кредитки лише для тих, хто отримує у банку ЗП, що передбачає знання банком вашого номеру телефону і інших персональних даних.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 24 лис, 2018 10:47
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Помогите,плиз. Нужно, сегодня, пополнить Вику(дебетку). В нашем,единственном в городе, отделении ни терминал ни банкомат не работают. Пытаюсь через tas2u сделать это , с подвязанного Комфорта. Пишет: " операция невозможна". Если через сайт ТАСа, услуга p2p, получится? Комиссия будет?
Додано: Суб 24 лис, 2018 11:20
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Смените донора. И пополняйте тазтую
Додано: Суб 24 лис, 2018 11:35
Из доноров есть ещё Приват. Там комиссия(
Додано: Суб 24 лис, 2018 11:39
Откройте моно, и лейте с него куда угодно. Могу дать промокод на полтюшок
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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