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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2089209020912092

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 132
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 23:08

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  klug написав:Жлобус

Банка зараз в кагорті найщедріших
Ідуть ноздря в ноздрю з
Русланом
Сімою
УКркапом

Ну а лідери
Фарс і Бабай...мабуть
Це по гривні.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в П'ят 23 лис, 2018 23:56, всього редагувалось 1 раз.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 23:28

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Квесторе_поверніться написав:[
Сімою
Кто это?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 23:31

  2XL написав:
Квесторе_поверніться написав:[
Сімою
Кто это?

А хто 20,19% пропонує? ...а насправді 17,86% на півроку... екСіма. :)
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Квесторе_поверніться
 
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 23:50

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Квесторе_поверніться написав:
  2XL написав:
Квесторе_поверніться написав:[
Сімою
Кто это?

А хто 20,19% пропонує? ...а насправді 17,86% на півроку... екСіма. :)
Блин, они мне на днях кредитку предлагали. И меленькая такая звонила. Обычно я их посылаю... выяснять откуда номер )
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 00:02

  2XL написав:
Квесторе_поверніться написав:А хто 20,19% пропонує? ...а насправді 17,86% на півроку... екСіма. :)
Блин, они мне на днях кредитку предлагали. И меленькая такая звонила. Обычно я их посылаю... выяснять откуда номер )

Точно вони? У них кредитки лише для тих, хто отримує у банку ЗП, що передбачає знання банком вашого номеру телефону і інших персональних даних.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 10:47

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Помогите,плиз. Нужно, сегодня, пополнить Вику(дебетку). В нашем,единственном в городе, отделении ни терминал ни банкомат не работают. Пытаюсь через tas2u сделать это , с подвязанного Комфорта. Пишет: " операция невозможна". Если через сайт ТАСа, услуга p2p, получится? Комиссия будет?
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 11:20

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

allaliu написав:Помогите,плиз. Нужно, сегодня, пополнить Вику(дебетку). В нашем,единственном в городе, отделении ни терминал ни банкомат не работают. Пытаюсь через tas2u сделать это , с подвязанного Комфорта. Пишет: " операция невозможна". Если через сайт ТАСа, услуга p2p, получится? Комиссия будет?

Смените донора. И пополняйте тазтую
korovas2
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 11:35

  korovas2 написав:
allaliu написав:Помогите,плиз. Нужно, сегодня, пополнить Вику(дебетку). В нашем,единственном в городе, отделении ни терминал ни банкомат не работают. Пытаюсь через tas2u сделать это , с подвязанного Комфорта. Пишет: " операция невозможна". Если через сайт ТАСа, услуга p2p, получится? Комиссия будет?

Смените донора. И пополняйте тазтую

Из доноров есть ещё Приват. Там комиссия(
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 11:39

  allaliu написав:Из доноров есть ещё Приват. Там комиссия(

Откройте моно, и лейте с него куда угодно. Могу дать промокод на полтюшок :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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  #<1 ... 2089209020912092
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