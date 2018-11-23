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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 лис, 2018 11:55
Вкладчик1234 написав: allaliu написав:
Из доноров есть ещё Приват. Там комиссия(
Откройте моно, и лейте с него куда угодно. Могу дать промокод на полтюшок
Есть Моно,там минус:)
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allaliu
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Додано: Суб 24 лис, 2018 12:01
Stringer написав: Ferlakur написав:
Зарегистрировался в ТАС24, но не могу войти, не приходят смс-пароли, хотя вроде отправляются, т.к. пишет Одноразовий пароль № 2 ...3...4...
А в ТАС2U вход вообще без смс-подтверждения, просто по паролю?
Пароли в тас24 тормозят до минуты, такого нет ни в одном иб,
В тас2ю по пальцу мгновенно
По пальцу это хорошо; напрягает то, что с компьютера (да и с телефона в веб-версию) в ТАС2Ю пускает просто по паролю, без подтверждения смс-кодом.
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Ferlakur
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Додано: Суб 24 лис, 2018 13:39
Пытаюсь войти в Тасс2ю по пальцу и мне всякий раз предлагается ввести пароль с формулировкой "введите пароль входа для подтверждения использования отпечатка пальца для входа в приложение". Как реально войти по отпечатку?
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Кащей
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Додано: Суб 24 лис, 2018 13:44
Подскажите, Б5 можно заказать через ТАС2Ю? Не получается...
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ishvara
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Додано: Суб 24 лис, 2018 13:44
Подскажите, где можно увидеть, отображены ли фактически средства на счету,
и какие операции нельзя проводить с картой/счетом до этого момента, даже если средства доступны для проведения операций ?
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Ferlakur
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Додано: Суб 24 лис, 2018 14:31
Кащей написав:
Пытаюсь войти в Тасс2ю по пальцу и мне всякий раз предлагается ввести пароль с формулировкой "введите пароль входа для подтверждения использования отпечатка пальца для входа в приложение". Как реально войти по отпечатку?
Рекомендую удалить приложение и переустановить. После переустановки включить вход по отпечатку в настройках. Тоже было такое - переустановка помогла.
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ramaz
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Додано: Суб 24 лис, 2018 14:35
ishvara написав:
Подскажите, Б5 можно заказать через ТАС2Ю? Не получается...
Можете заказать через форму на сайте. По Б5 где бы вы ее не заказывали все равно все заполнять придется в отделении. Заказ через сайт или ТАС2Ю - перезвонят и согласуют в какое отделение и когда захотите подойти. Всё.
Это только Викенд можно нормально через сайт заказать.
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ramaz
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Додано: Суб 24 лис, 2018 14:48
ramaz написав: Кащей написав:
Пытаюсь войти в Тасс2ю по пальцу и мне всякий раз предлагается ввести пароль с формулировкой "введите пароль входа для подтверждения использования отпечатка пальца для входа в приложение". Как реально войти по отпечатку?
Рекомендую удалить приложение и переустановить. После переустановки включить вход по отпечатку в настройках. Тоже было такое - переустановка помогла.
Чтобы не удалять, сначала зайти в настройки, отключить вход по опечатку, закрыть приложение (вышвырнуть из фоновых), перезайти, включить, опять закрыть. Дальше должно нормально работать
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Faceless
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Додано: Суб 24 лис, 2018 14:49
klug написав: 2XL написав: Квесторе_поверніться написав:
А хто 20,19% пропонує? ...а насправді 17,86% на півроку... екСіма.
Блин, они мне на днях кредитку предлагали. И меленькая такая звонила. Обычно я их посылаю... выяснять откуда номер )
Точно вони? У них кредитки лише для тих, хто отримує у банку ЗП, що передбачає знання банком вашого номеру телефону і інших персональних даних.
Прослушал разговор. Юнекс был. Не запомнил спросонья.
Размер имеет значение.
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Додано: Суб 24 лис, 2018 14:54
Faceless написав: ramaz написав: Кащей написав:
Пытаюсь войти в Тасс2ю по пальцу и мне всякий раз предлагается ввести пароль с формулировкой "введите пароль входа для подтверждения использования отпечатка пальца для входа в приложение". Как реально войти по отпечатку?
Рекомендую удалить приложение и переустановить. После переустановки включить вход по отпечатку в настройках. Тоже было такое - переустановка помогла.
Чтобы не удалять, сначала зайти в настройки, отключить вход по опечатку, закрыть приложение (вышвырнуть из фоновых), перезайти, включить, опять закрыть. Дальше должно нормально работать
Мне такой вариант не помог. После переустановки сработало.
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ramaz
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