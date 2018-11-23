RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2090209120922093

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 132
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 11:55

  Вкладчик1234 написав:
  allaliu написав:Из доноров есть ещё Приват. Там комиссия(

Откройте моно, и лейте с него куда угодно. Могу дать промокод на полтюшок :)

Есть Моно,там минус:)
allaliu
 
Повідомлень: 122
З нами з: 04.04.17
Подякував: 48 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 12:01

  Stringer написав:
  Ferlakur написав:Зарегистрировался в ТАС24, но не могу войти, не приходят смс-пароли, хотя вроде отправляются, т.к. пишет Одноразовий пароль № 2 ...3...4...
А в ТАС2U вход вообще без смс-подтверждения, просто по паролю?

Пароли в тас24 тормозят до минуты, такого нет ни в одном иб,
В тас2ю по пальцу мгновенно

По пальцу это хорошо; напрягает то, что с компьютера (да и с телефона в веб-версию) в ТАС2Ю пускает просто по паролю, без подтверждения смс-кодом.
Ferlakur
 
Повідомлень: 2797
З нами з: 14.10.08
Подякував: 138 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 13:39

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Пытаюсь войти в Тасс2ю по пальцу и мне всякий раз предлагается ввести пароль с формулировкой "введите пароль входа для подтверждения использования отпечатка пальца для входа в приложение". Как реально войти по отпечатку?
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1004
З нами з: 30.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 13:44

Подскажите, Б5 можно заказать через ТАС2Ю? Не получается...
ishvara
 
Повідомлень: 1188
З нами з: 09.12.12
Подякував: 158 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 13:44

Подскажите, где можно увидеть, отображены ли фактически средства на счету,
и какие операции нельзя проводить с картой/счетом до этого момента, даже если средства доступны для проведения операций ?
Ferlakur
 
Повідомлень: 2797
З нами з: 14.10.08
Подякував: 138 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 14:31

  Кащей написав:Пытаюсь войти в Тасс2ю по пальцу и мне всякий раз предлагается ввести пароль с формулировкой "введите пароль входа для подтверждения использования отпечатка пальца для входа в приложение". Как реально войти по отпечатку?

Рекомендую удалить приложение и переустановить. После переустановки включить вход по отпечатку в настройках. Тоже было такое - переустановка помогла.
ramaz
 
Повідомлень: 152
З нами з: 12.07.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 14:35

  ishvara написав:Подскажите, Б5 можно заказать через ТАС2Ю? Не получается...

Можете заказать через форму на сайте. По Б5 где бы вы ее не заказывали все равно все заполнять придется в отделении. Заказ через сайт или ТАС2Ю - перезвонят и согласуют в какое отделение и когда захотите подойти. Всё.
Это только Викенд можно нормально через сайт заказать.
ramaz
 
Повідомлень: 152
З нами з: 12.07.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 14:48

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ramaz написав:
  Кащей написав:Пытаюсь войти в Тасс2ю по пальцу и мне всякий раз предлагается ввести пароль с формулировкой "введите пароль входа для подтверждения использования отпечатка пальца для входа в приложение". Как реально войти по отпечатку?

Рекомендую удалить приложение и переустановить. После переустановки включить вход по отпечатку в настройках. Тоже было такое - переустановка помогла.
Чтобы не удалять, сначала зайти в настройки, отключить вход по опечатку, закрыть приложение (вышвырнуть из фоновых), перезайти, включить, опять закрыть. Дальше должно нормально работать
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22675
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1093 раз.
Подякували: 5088 раз.
 
Профіль
5
1
2
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 14:49

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

klug написав:
  2XL написав:
Квесторе_поверніться написав:А хто 20,19% пропонує? ...а насправді 17,86% на півроку... екСіма. :)
Блин, они мне на днях кредитку предлагали. И меленькая такая звонила. Обычно я их посылаю... выяснять откуда номер )

Точно вони? У них кредитки лише для тих, хто отримує у банку ЗП, що передбачає знання банком вашого номеру телефону і інших персональних даних.
Прослушал разговор. Юнекс был. Не запомнил спросонья.
Размер имеет значение.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2911
З нами з: 13.12.12
Подякував: 750 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 14:54

  Faceless написав:
ramaz написав:
  Кащей написав:Пытаюсь войти в Тасс2ю по пальцу и мне всякий раз предлагается ввести пароль с формулировкой "введите пароль входа для подтверждения использования отпечатка пальца для входа в приложение". Как реально войти по отпечатку?

Рекомендую удалить приложение и переустановить. После переустановки включить вход по отпечатку в настройках. Тоже было такое - переустановка помогла.
Чтобы не удалять, сначала зайти в настройки, отключить вход по опечатку, закрыть приложение (вышвырнуть из фоновых), перезайти, включить, опять закрыть. Дальше должно нормально работать

Мне такой вариант не помог. После переустановки сработало.
ramaz
 
Повідомлень: 152
З нами з: 12.07.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2090209120922093
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: klug, lel, Stringer і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.