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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 лис, 2018 18:57
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Господа скажите 1.Если депо открыт в пятницу, проценты начисляются с субботы или с понедельника? 2. Проценты какого числа будут 1го или через месяц после открытия. 3 Чем отличается тас2ю от тас24? Спасибо.
Додано: Суб 24 лис, 2018 19:23
1. С субботы
2. В 1-й рабочий день месяца
3. В тас2ю сейчас можно открыть депо с надбавкой в 2% даже с карт других банков( до 14999), со своих - до 200к, а остальные отличия увидите сами...
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