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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2091209220932094

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 132
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 18:57

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Господа скажите 1.Если депо открыт в пятницу, проценты начисляются с субботы или с понедельника? 2. Проценты какого числа будут 1го или через месяц после открытия. 3 Чем отличается тас2ю от тас24? Спасибо.
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 19:23

  логан1919 написав:Господа скажите 1.Если депо открыт в пятницу, проценты начисляются с субботы или с понедельника? 2. Проценты какого числа будут 1го или через месяц после открытия. 3 Чем отличается тас2ю от тас24? Спасибо.

1. С субботы
2. В 1-й рабочий день месяца
3. В тас2ю сейчас можно открыть депо с надбавкой в 2% даже с карт других банков( до 14999), со своих - до 200к, а остальные отличия увидите сами... :wink:
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 19:39

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Ferlakur написав:Подскажите, где можно увидеть, отображены ли фактически средства на счету,
и какие операции нельзя проводить с картой/счетом до этого момента, даже если средства доступны для проведения операций ?
Поможет кто нибудь?

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Олег1964
 
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  #<1 ... 2091209220932094
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