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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 лис, 2018 18:57
Господа скажите 1.Если депо открыт в пятницу, проценты начисляются с субботы или с понедельника? 2. Проценты какого числа будут 1го или через месяц после открытия. 3 Чем отличается тас2ю от тас24? Спасибо.
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логан1919
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Додано: Суб 24 лис, 2018 19:23
логан1919 написав:
Господа скажите 1.Если депо открыт в пятницу, проценты начисляются с субботы или с понедельника? 2. Проценты какого числа будут 1го или через месяц после открытия. 3 Чем отличается тас2ю от тас24? Спасибо.
1. С субботы
2. В 1-й рабочий день месяца
3. В тас2ю сейчас можно открыть депо с надбавкой в 2% даже с карт других банков( до 14999), со своих - до 200к, а остальные отличия увидите сами...
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Карамболь
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Додано: Суб 24 лис, 2018 19:39
Ferlakur написав:Подскажите, где можно увидеть, отображены ли фактически средства на счету,
и какие операции нельзя проводить с картой/счетом до этого момента, даже если средства доступны для проведения операций ?
Поможет кто нибудь?
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Олег1964
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Додано: Суб 24 лис, 2018 19:53
Если сегодня платил в магазине с Б5, пришла смска с суммой бонуса, когда бонус будет на счету?
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Ferlakur
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Додано: Суб 24 лис, 2018 19:56
Ferlakur написав:
Если сегодня платил в магазине с Б5, пришла смска с суммой бонуса, когда бонус будет на счету?
На бонусном во Вт-Ср после 21:00, а проводка траты по картсчету на день раньше
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 24 лис, 2018 20:19
Смена пин кода по Вике входит в льготный период?
Размер имеет значение.
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2XL
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Додано: Суб 24 лис, 2018 20:34
2XL написав:
Смена пин кода по Вике входит в льготный период?
У меня была минусом на дебетном счету, правда тогда ещё вроде лимита не налили ещё. Киньте десяточку на всякий пожарный, по списанию и определите.
Не забудьте поделиться о результатах
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curiousobro
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Додано: Суб 24 лис, 2018 20:36
clientage написав: Ferlakur написав:
Если сегодня платил в магазине с Б5, пришла смска с суммой бонуса, когда бонус будет на счету?
На бонусном во Вт-Ср после 21:00, а проводка траты по картсчету на день раньше
Это я осваиваю свежеполученную Б5...
Сделал первую оплату в магазе картой на 46грн, после этого в банкомате с кеш-ином пополнил ее на 50. По регламенту пополнение проведется в понедельник, не получится ли так, что покупка будет считаться как за свои?
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Ferlakur
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Додано: Суб 24 лис, 2018 20:45
Ferlakur написав: clientage написав: Ferlakur написав:
Если сегодня платил в магазине с Б5, пришла смска с суммой бонуса, когда бонус будет на счету?
На бонусном во Вт-Ср после 21:00, а проводка траты по картсчету на день раньше
Это я осваиваю свежеполученную Б5...
Сделал первую оплату в магазе картой на 46грн, после этого в банкомате с кеш-ином пополнил ее на 50. По регламенту пополнение проведется в понедельник, не получится ли так, что покупка будет считаться как за свои?
Может и получиться!! Т.е. пополняха ваша проведется в Пн. после 13:00, а траты наврядли раньше Вт проведуться
дето тут недавно ссылку на реХламент выкладывали, он на сайте то есть
см. viewtopic.php?p=4498106#p4498106
ПС. Если в выписке в ТАС24 по картсчету трата отображается латиницей, то значит она еще в блоке, а вот если будет кириллица, то значит таки провелась.. Ньюансы могут быть в конце месяца -- Тася не очень торопится в конце мес. начислить КБ
Потобное есть и в ТАС2Ю. В последнее время инте-оплаты стали быстрее проводить, чуть ли не на сл. день
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 24 лис, 2018 20:56
clientage написав:
Если в выписке в ТАС24 по картсчету трата отображается латиницей, то значит она еще в блоке, а вот если будет кириллица, то значит таки провелась..
Это единственный признак, по которому можно определить, провелась операция или нет?
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Ferlakur
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