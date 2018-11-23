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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2092209320942095

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 132
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 21:07

  Ferlakur написав:
  clientage написав:Если в выписке в ТАС24 по картсчету трата отображается латиницей, то значит она еще в блоке, а вот если будет кириллица, то значит таки провелась..

Это единственный признак, по которому можно определить, провелась операция или нет?

Я др. не знаю
Эт вернее признак блокировки :)
Выписки у Виики и Б5 отличаются
У Б5 в выписке светится тока дата операции :(
У Виики есть дата операции и проводки
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 2092209320942095
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