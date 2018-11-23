Я др. не знаю
Эт вернее признак блокировки
Выписки у Виики и Б5 отличаются
У Б5 в выписке светится тока дата операции
У Виики есть дата операции и проводки
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 лис, 2018 21:07
Я др. не знаю
Эт вернее признак блокировки
Выписки у Виики и Б5 отличаются
У Б5 в выписке светится тока дата операции
У Виики есть дата операции и проводки
... делайте хоть что-нибудь!
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