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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2092209320942095

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 132
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 21:07

  Ferlakur написав:
  clientage написав:Если в выписке в ТАС24 по картсчету трата отображается латиницей, то значит она еще в блоке, а вот если будет кириллица, то значит таки провелась..

Это единственный признак, по которому можно определить, провелась операция или нет?

Я др. не знаю
Эт вернее признак блокировки :)
Выписки у Виики и Б5 отличаются
У Б5 в выписке светится тока дата операции :(
У Виики есть дата операции и проводки
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 21:21

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

clientage написав:
  Ferlakur написав:
  clientage написав:Если в выписке в ТАС24 по картсчету трата отображается латиницей, то значит она еще в блоке, а вот если будет кириллица, то значит таки провелась..

Это единственный признак, по которому можно определить, провелась операция или нет?

Я др. не знаю
Эт вернее признак блокировки :)
Выписки у Виики и Б5 отличаются
У Б5 в выписке светится тока дата операции :(
У Виики есть дата операции и проводки
В выписке ТАС2ю в деталях операции по Б5 отображается дата операции и дата проведения одинаково.


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Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 21:38

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Олег1964 написав:В выписке ТАС2ю в деталях операции по Б5 отображается дата операции и дата проведения одинаково.

Угу, многие инет-операции типа проводятся моментально (как у Привата или Моно)
Я отношусь к этому осторожно :)
Функционал ТАС2Ю отталкивается от р2р-операций (там нет СЭПа), и пока эт эксперимент на клиентах... посмотримс :)
Востаннє редагувалось clientage в Суб 24 лис, 2018 21:40, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 21:39

  Олег1964 написав:
clientage написав:
  Ferlakur написав:Это единственный признак, по которому можно определить, провелась операция или нет?

Я др. не знаю
Эт вернее признак блокировки :)
Выписки у Виики и Б5 отличаются
У Б5 в выписке светится тока дата операции :(
У Виики есть дата операции и проводки
В выписке ТАС2ю в деталях операции по Б5 отображается дата операции и дата проведения одинаково.

Там пишет «дата виконання». Черт его знает, что они имеют в виду.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 22:09

  isen написав:unlock
В отделении получите карту, в смс прийдет пин, затем в смс прийдет сумма кредлимита

у меня не так, сначала смс о кред лимите, затем смс что карта в отделении, а пин уже, наверное ,после получения будет.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 22:13

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Ferlakur написав:Там пишет «дата виконання». Черт его знает, что они имеют в виду.

В русской версии пишет "дата проведения". В отличии от укр. версии данная формулировка двузначности трактовки не вызывает.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 22:27

  Flamingo написав:
  Ferlakur написав:Там пишет «дата виконання». Черт его знает, что они имеют в виду.

В русской версии пишет "дата проведения". В отличии от укр. версии данная формулировка двузначности трактовки не вызывает.

Тогда получается, что мои сегодняшние оплата в пос-терминале магазина и пополнение в кеш-ин уже проведены, причем мгновенно :roll:
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 22:31

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Flamingo написав:
  Ferlakur написав:Там пишет «дата виконання». Черт его знает, что они имеют в виду.

В русской версии пишет "дата проведения". В отличии от укр. версии данная формулировка двузначности трактовки не вызывает.
В украинской версии тоже все однозначно.

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Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 22:32

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Ferlakur написав:
  Flamingo написав:
  Ferlakur написав:Там пишет «дата виконання». Черт его знает, что они имеют в виду.

В русской версии пишет "дата проведения". В отличии от укр. версии данная формулировка двузначности трактовки не вызывает.

Тогда получается, что мои сегодняшние оплата в пос-терминале магазина и пополнение в кеш-ин уже проведены, причем мгновенно :roll:
Будем надеяться.

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Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 22:36

А сколько Вика берет, если проводка за товар прошла раньше, чем проводка пополнения карты через Р2Р ?
Vint
 
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