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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 лис, 2018 21:07
Ferlakur написав: clientage написав:
Если в выписке в ТАС24 по картсчету трата отображается латиницей, то значит она еще в блоке, а вот если будет кириллица, то значит таки провелась..
Это единственный признак, по которому можно определить, провелась операция или нет?
Я др. не знаю
Эт вернее признак блокировки
Выписки у Виики и Б5 отличаются
У Б5 в выписке светится тока дата операции
У Виики есть дата операции и проводки
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 24 лис, 2018 21:21
clientage написав: Ferlakur написав: clientage написав:
Если в выписке в ТАС24 по картсчету трата отображается латиницей, то значит она еще в блоке, а вот если будет кириллица, то значит таки провелась..
Это единственный признак, по которому можно определить, провелась операция или нет?
Я др. не знаю
Эт вернее признак блокировки
Выписки у Виики и Б5 отличаются
У Б5 в выписке светится тока дата операции
У Виики есть дата операции и проводки
В выписке ТАС2ю в деталях операции по Б5 отображается дата операции и дата проведения одинаково.
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Олег1964
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Додано: Суб 24 лис, 2018 21:38
Олег1964 написав:
В выписке ТАС2ю в деталях операции по Б5 отображается дата операции и дата проведения одинаково.
Угу, многие инет-операции типа проводятся моментально (как у Привата или Моно)
Я отношусь к этому осторожно
Функционал ТАС2Ю отталкивается от р2р-операций (там нет СЭПа), и пока эт эксперимент на клиентах... посмотримс
Востаннє редагувалось clientage
в Суб 24 лис, 2018 21:40, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 24 лис, 2018 21:39
Олег1964 написав: clientage написав: Ferlakur написав:
Это единственный признак, по которому можно определить, провелась операция или нет?
Я др. не знаю
Эт вернее признак блокировки
Выписки у Виики и Б5 отличаются
У Б5 в выписке светится тока дата операции
У Виики есть дата операции и проводки
В выписке ТАС2ю в деталях операции по Б5 отображается дата операции и дата проведения одинаково.
Там пишет «дата виконання». Черт его знает, что они имеют в виду.
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Ferlakur
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Додано: Суб 24 лис, 2018 22:09
isen написав:
unlock
В отделении получите карту, в смс прийдет пин, затем в смс прийдет сумма кредлимита
у меня не так, сначала смс о кред лимите, затем смс что карта в отделении, а пин уже, наверное ,после получения будет.
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ol_zy
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Додано: Суб 24 лис, 2018 22:13
Ferlakur написав:
Там пишет «дата виконання». Черт его знает, что они имеют в виду.
В русской версии пишет "дата проведения". В отличии от укр. версии данная формулировка двузначности трактовки не вызывает.
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Flamingo
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Додано: Суб 24 лис, 2018 22:27
Flamingo написав: Ferlakur написав:
Там пишет «дата виконання». Черт его знает, что они имеют в виду.
В русской версии пишет "дата проведения". В отличии от укр. версии данная формулировка двузначности трактовки не вызывает.
Тогда получается, что мои сегодняшние оплата в пос-терминале магазина и пополнение в кеш-ин уже проведены, причем мгновенно
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Ferlakur
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Додано: Суб 24 лис, 2018 22:31
Flamingo написав: Ferlakur написав:
Там пишет «дата виконання». Черт его знает, что они имеют в виду.
В русской версии пишет "дата проведения". В отличии от укр. версии данная формулировка двузначности трактовки не вызывает.
В украинской версии тоже все однозначно.
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Олег1964
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Додано: Суб 24 лис, 2018 22:32
Ferlakur написав: Flamingo написав: Ferlakur написав:
Там пишет «дата виконання». Черт его знает, что они имеют в виду.
В русской версии пишет "дата проведения". В отличии от укр. версии данная формулировка двузначности трактовки не вызывает.
Тогда получается, что мои сегодняшние оплата в пос-терминале магазина и пополнение в кеш-ин уже проведены, причем мгновенно
Будем надеяться.
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Олег1964
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Додано: Суб 24 лис, 2018 22:36
А сколько Вика берет, если проводка за товар прошла раньше, чем проводка пополнения карты через Р2Р ?
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Vint
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