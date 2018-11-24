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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2093209420952096

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 133
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 00:33

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Хелп! Случайно удалил смс с пинкодом карты. Есть возможность его как то бесплатно сменить или напомнить?
логан1919
 
Повідомлень: 139
З нами з: 15.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 25 раз.
 
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  #<1 ... 2093209420952096
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