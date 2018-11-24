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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2093209420952096

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 133
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 00:33

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Хелп! Случайно удалил смс с пинкодом карты. Есть возможность его как то бесплатно сменить или напомнить?
логан1919
 
Повідомлень: 139
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 09:37

Можно ли в тас2ю удалить неактивную тасовскую карту ?
mustbe
 
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Подякували: 93 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 09:52

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Я звоню на горячку. Иногда, по выходным, светится кириллицей, но по факту ещё списание не прошло. Иногда- латиница, но горячка говорит, что уже провелось по счёту и ИБ запаздывает. Время проводки 13-14 часов.
Лимит 1000, поэтому для меня важно.
clientage написав:
  Ferlakur написав:
  clientage написав:Если в выписке в ТАС24 по картсчету трата отображается латиницей, то значит она еще в блоке, а вот если будет кириллица, то значит таки провелась..

Это единственный признак, по которому можно определить, провелась операция или нет?

Я др. не знаю
Эт вернее признак блокировки :)
Выписки у Виики и Б5 отличаются
У Б5 в выписке светится тока дата операции :(
У Виики есть дата операции и проводки
lel
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 10:26

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Vint написав:А сколько Вика берет, если проводка за товар прошла раньше, чем проводка пополнения карты через Р2Р ?

39,6% годовых.
sauvignon
 
Повідомлень: 187
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 10:29

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

логан1919 написав:Хелп! Случайно удалил смс с пинкодом карты. Есть возможность его как то бесплатно сменить или напомнить?
Вряд ли


mustbe написав:Можно ли в тас2ю удалить неактивную тасовскую карту ?


Сама пропадёт
Faceless
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  #<1 ... 2093209420952096
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