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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 лис, 2018 00:33
Хелп! Случайно удалил смс с пинкодом карты. Есть возможность его как то бесплатно сменить или напомнить?
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логан1919
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Додано: Нед 25 лис, 2018 09:37
Можно ли в тас2ю удалить неактивную тасовскую карту ?
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mustbe
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Додано: Нед 25 лис, 2018 09:52
Я звоню на горячку. Иногда, по выходным, светится кириллицей, но по факту ещё списание не прошло. Иногда- латиница, но горячка говорит, что уже провелось по счёту и ИБ запаздывает. Время проводки 13-14 часов.
Лимит 1000, поэтому для меня важно.
clientage написав: Ferlakur написав: clientage написав:
Если в выписке в ТАС24 по картсчету трата отображается латиницей, то значит она еще в блоке, а вот если будет кириллица, то значит таки провелась..
Это единственный признак, по которому можно определить, провелась операция или нет?
Я др. не знаю
Эт вернее признак блокировки
Выписки у Виики и Б5 отличаются
У Б5 в выписке светится тока дата операции
У Виики есть дата операции и проводки
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lel
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Додано: Нед 25 лис, 2018 10:26
Vint написав:
А сколько Вика берет, если проводка за товар прошла раньше, чем проводка пополнения карты через Р2Р ?
39,6% годовых.
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sauvignon
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Додано: Нед 25 лис, 2018 10:29
логан1919 написав:Хелп! Случайно удалил смс с пинкодом карты. Есть возможность его как то бесплатно сменить или напомнить?
Вряд ли
mustbe написав:Можно ли в тас2ю удалить неактивную тасовскую карту ?
Сама пропадёт
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Faceless
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