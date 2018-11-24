С моно тоже оплата молча проходит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 лис, 2018 13:27
С моно тоже оплата молча проходит
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 25 лис, 2018 14:49
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Может, в этом и причина раздачи нищенских лимитов.
Додано: Нед 25 лис, 2018 15:11
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Нет, не в этом однозначно
Додано: Нед 25 лис, 2018 15:14
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Вчерашнее пополнение карты в банкомате уже нарисовалось в ТАС2Ю кириллицей. Значит проведено? По регламенту должно только завтра.
Додано: Нед 25 лис, 2018 15:18
ну вы ж понимаете, шо седняшние траты тож не ранее чем завтра, а то и послезавтра ток проведутся
Альфа в выписке он тоже рисует проводку (снятие блока) завтрашним числом...
Плохо, шо у Таськи нема нормальной выписки, ну так шобы было честно видно када была операция, када было распределение по картсчету, остаток по счету до, остаток после... 4ре колонки ж -- всего то
... делайте хоть что-нибудь!
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