Ferlakur написав:Вчерашнее пополнение карты в банкомате уже нарисовалось в ТАС2Ю кириллицей. Значит проведено? По регламенту должно только завтра.
ну вы ж понимаете, шо седняшние траты тож не ранее чем завтра, а то и послезавтра ток проведутся Альфа в выписке он тоже рисует проводку (снятие блока) завтрашним числом... Плохо, шо у Таськи нема нормальной выписки, ну так шобы было честно видно када была операция, када было распределение по картсчету, остаток по счету до, остаток после... 4ре колонки ж -- всего то
Ferlakur написав:Вчерашнее пополнение карты в банкомате уже нарисовалось в ТАС2Ю кириллицей. Значит проведено? По регламенту должно только завтра.
ну вы ж понимаете, шо седняшние траты тож не ранее чем завтра, а то и послезавтра ток проведутся Альфа в выписке он тоже рисует проводку (снятие блока) завтрашним числом... Плохо, шо у Таськи нема нормальной выписки, ну так шобы было честно видно када была операция, када было распределение по картсчету, остаток по счету до, остаток после... 4ре колонки ж -- всего то
Ну вот исходя из этой выписки, пополнение в банкомате проведено или нет?
clientage написав:Плохо, шо у Таськи нема нормальной выписки, ну так шобы было честно видно када была операция, када было распределение по картсчету, остаток по счету до, остаток после... 4ре колонки ж -- всего то
Походу - этого ни у кого нет. Колонок может быть и больше, но полей "Остаток до" + "Остаток после" я не припоминаю