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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 20952096209720982099>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 133
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 13:27

  Faceless написав:
vcy написав:Оплачивал на "Али" с дол. счета "вики". Удивило отсутствие запроса 3D. С приватовской всегда просит. Я один такой или?
У меня по сохранённым картам ни по каким не просит, ни Вика ни Идея

С моно тоже оплата молча проходит
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 14:49

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

По любой Таськиной карте возможен теховер
Может, в этом и причина раздачи нищенских лимитов.
Кащей
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 15:11

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Кащей написав:
По любой Таськиной карте возможен теховер
Может, в этом и причина раздачи нищенских лимитов.


Нет, не в этом однозначно
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 15:14

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Вчерашнее пополнение карты в банкомате уже нарисовалось в ТАС2Ю кириллицей. Значит проведено? По регламенту должно только завтра.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 15:18

  Ferlakur написав:Вчерашнее пополнение карты в банкомате уже нарисовалось в ТАС2Ю кириллицей. Значит проведено? По регламенту должно только завтра.

ну вы ж понимаете, шо седняшние траты тож не ранее чем завтра, а то и послезавтра ток проведутся
Альфа в выписке он тоже рисует проводку (снятие блока) завтрашним числом...
Плохо, шо у Таськи нема нормальной выписки, ну так шобы было честно видно када была операция, када было распределение по картсчету, остаток по счету до, остаток после... 4ре колонки ж -- всего то :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 17:30

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК, у меня не отображается кредитный счёт Виики в интернет-банке, раздел Счета. Мультивалютные есть, от б5 есть, даже от Пластинки умершей есть. Просьба добавить на законное место.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 17:44

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

2XL написав:ТАСКОМБАНК, у меня не отображается кредитный счёт Виики в интернет-банке, раздел Счета. Мультивалютные есть, от б5 есть, даже от Пластинки умершей есть. Просьба добавить на законное место.
Счёт вики это и есть мультивалютные, 4 штуки
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 17:55

  clientage написав:
  Ferlakur написав:Вчерашнее пополнение карты в банкомате уже нарисовалось в ТАС2Ю кириллицей. Значит проведено? По регламенту должно только завтра.

ну вы ж понимаете, шо седняшние траты тож не ранее чем завтра, а то и послезавтра ток проведутся
Альфа в выписке он тоже рисует проводку (снятие блока) завтрашним числом...
Плохо, шо у Таськи нема нормальной выписки, ну так шобы было честно видно када была операция, када было распределение по картсчету, остаток по счету до, остаток после... 4ре колонки ж -- всего то :)


Ну вот исходя из этой выписки, пополнение в банкомате проведено или нет?

http://i.piccy.info/i9/6f235faeace1108d ... ipiska.png
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 17:55

  2XL написав:ТАСКОМБАНК, у меня не отображается кредитный счёт Виики в интернет-банке, раздел Счета. Мультивалютные есть, от б5 есть, даже от Пластинки умершей есть. Просьба добавить на законное место.

Эт особый счет, он отображается во вкладке и виджете Кредиты
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 18:12

  clientage написав:Плохо, шо у Таськи нема нормальной выписки, ну так шобы было честно видно када была операция, када было распределение по картсчету, остаток по счету до, остаток после... 4ре колонки ж -- всего то :)

Походу - этого ни у кого нет.
Колонок может быть и больше, но полей "Остаток до" + "Остаток после" я не припоминаю
mustbe
 
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