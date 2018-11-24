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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2096209720982099>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 133
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 18:14

  mustbe написав:
  clientage написав:Плохо, шо у Таськи нема нормальной выписки, ну так шобы было честно видно када была операция, када было распределение по картсчету, остаток по счету до, остаток после... 4ре колонки ж -- всего то :)

Походу - этого ни у кого нет.
Колонок может быть и больше, но полей "Остаток до" + "Остаток после" я не припоминаю

Остаток до и после есть только в привате из всех известных мне банков
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 18:22

  mustbe написав:
  clientage написав:Плохо, шо у Таськи нема нормальной выписки, ну так шобы было честно видно када была операция, када было распределение по картсчету, остаток по счету до, остаток после... 4ре колонки ж -- всего то :)

Походу - этого ни у кого нет.
Колонок может быть и больше, но полей "Остаток до" + "Остаток после" я не припоминаю

Обе даты есть у всех нормальных банок
С Остатками сложнее. Вот у Вали, Привата есть :)
Востаннє редагувалось clientage в Нед 25 лис, 2018 18:23, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 18:22

Остаток до и после есть только в привате из всех известных мне банков

В привате есть только "Остаток после".
"Остаток до" - нет
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 18:25

есть еще итоговая сумма за выбранный период, удобно сверку делать со своей ДомБух :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 18:41

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

mustbe написав:
  clientage написав:Плохо, шо у Таськи нема нормальной выписки, ну так шобы было честно видно када была операция, када было распределение по картсчету, остаток по счету до, остаток после... 4ре колонки ж -- всего то :)

Походу - этого ни у кого нет.
Колонок может быть и больше, но полей "Остаток до" + "Остаток после" я не припоминаю
Остаток до и после могут разве что "нарисовать", тупо добавляя/вычитая накопительно все транзакции, отталкиваясь от остатка на конец выписки, потому если где и добавят, толку от этой колонки мало.
Проводятся операции не в том порядке, в котором были осуществлёны, потому в реальности эти цифры и не указать, или каша будет самая настоящая. Кроме того никто в системах их не хранит, ибо избыточне и бесполезные
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 18:42

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

clientage написав:
  2XL написав:ТАСКОМБАНК, у меня не отображается кредитный счёт Виики в интернет-банке, раздел Счета. Мультивалютные есть, от б5 есть, даже от Пластинки умершей есть. Просьба добавить на законное место.

Эт особый счет, он отображается во вкладке и виджете Кредиты
Где логика?
Б5 такой же кредитный счёт отображается, а от этой страной только 4 дебетные.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 18:49

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Faceless написав:
2XL написав:ТАСКОМБАНК, у меня не отображается кредитный счёт Виики в интернет-банке, раздел Счета. Мультивалютные есть, от б5 есть, даже от Пластинки умершей есть. Просьба добавить на законное место.
Счёт вики это и есть мультивалютные, 4 штуки
4 дебетных и 1 кредитный
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 19:07

  2XL написав:
Faceless написав:
2XL написав:ТАСКОМБАНК, у меня не отображается кредитный счёт Виики в интернет-банке, раздел Счета. Мультивалютные есть, от б5 есть, даже от Пластинки умершей есть. Просьба добавить на законное место.
Счёт вики это и есть мультивалютные, 4 штуки
4 дебетных и 1 кредитный

Всё вам правильно написали. Просто на гривневом отображаются свои.
Кредитные в разделе Кредиты. А по карте кредитные + свои.
Востаннє редагувалось Фантом в Нед 25 лис, 2018 19:08, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 19:08

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

2XL написав:
clientage написав:
  2XL написав:ТАСКОМБАНК, у меня не отображается кредитный счёт Виики в интернет-банке, раздел Счета. Мультивалютные есть, от б5 есть, даже от Пластинки умершей есть. Просьба добавить на законное место.

Эт особый счет, он отображается во вкладке и виджете Кредиты
Где логика?
Б5 такой же кредитный счёт отображается, а от этой страной только 4 дебетные.
У Б5 это активно-пассивный 2625(уже 2620), у Викенда кредитный это отдельный неклиентский счёт, потому показаны только 4 дебетные. Кредитный вам в счетах не покажут. В разделе Кредиты в ТАС24 можно разве что посмотреть задолженность, погасить, а в выписке списания с кредитного, в TAS2U почему-то в кредитах нет счетов кредиток
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 19:11

Вот тут вопрос возник

Faceless

Вот тута вопросик возник - открываем через Тас2ю депо с карти Приватбанка.
Комиссию за открытие возьмет, какую?
У каждого банка своя комиссия на эти переводы?
Д Я К У Ю !
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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